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    • Dünya
    • 08.04.2020 13:47
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    • 08.04.2020 13:55
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    'ın a alınmasının ardından İngiliz basınında iktidar korkusu!

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hakkında tartışma yaratan açıklamalarda bulunmasının ardından kendisi de virüse yakalanan ı 'ın a alınması ülkede bazı siyasi soruları da beraberinde getirdi. İngiliz basını Boris Johnson'ın yerine vekalt eden 'ın fotoğrafını kullanarak, "Başbakan yoğun bakımdayken, iktidar boşluğundan korkuluyor" başlığını attılar.

    İngiliz basınında iktidar korkusu!

    Bugünkü İngiliz gazetelerinin tümünün baş sayfalarında koronavirüse yakalanan ı 'ın Pazartesi ve Salı gecelerini da geçirmesinin yarattığı kaygılara ilişkin haberler ve yorumlar var.

    İKTİDAR BOŞLUĞU MU OLACAK?
    Guardian gazetesinin manşeti, "Başbakan yoğun bakımdayken, iktidar boşluğundan korkuluyor".

    Gazetenin yine birinci sayfasından duyurduğu bir başka haberde, dünyanın önde gelen hastalık veri uzmanlarının, Avrupa'da koronavirüsten en fazla ölümün İngiltere'de görülebileceğine yönelik tahminlerine yer veriliyor.

    KARARLARI KİM ALACAK?
    gazetesi, Başbakan Johnson'a vekalet eden 'ın fotoğrafının üstünde, "Sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili kararları kim alacak?" diye soruyor.

    İlk sayfadaki bir diğer haberde ise Başbakanlık'tan yapılan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili açıklamaya yer verilmiş.

    Açıklamada, Johnson'ın sağlık durumunu stabil olduğu ve solunum cihazına bağlı olmadığı belirtilmişti.

    Times gazetesinin ilk sayfasında ise sağlık çalışanlarının Başbakan Johnson'a gönderdikleri "Çabuk iyileş Boris" mesajı var.

    Gazete manşetinde "İngiltere, mücadelesini sürdüren Johnson'a umut mesajı gönderiyor" diyor.

    Times'ın ilk sayfasındaki bir diğer haberde ise hükümetin sağlık sektörüne mesajı var:

    "YENİ ANTİKOR TESTİNİ BULMAMIZA YARDIM EDİN"
    'ın manşeti ise "İngiltere, 'nın test modelinin, virüs sınırlamalarının son bulması için bir çıkış yolu gösterdiğini kabul etti".

    Gazete, İngiltere'nin en üst düzey tıp görevlisi Chris Whitty'nin Salı günkü basın toplantısında, "Almany'dan öğrenmeleri gereken çok şey olduğunu" söylediğine dikkat çekiyor.

    İngiltere'de hükümet 12 Mart'a kadar kitlesel testler yapılmasına sıcak bakmamıştı.

    Ülkede halen günde 15 bin test güçlükle yapılabiliyor. Bu sayı koronavirüs salgını krizinin ilk aşamasında 1500 kadardı.

    Almanya'da halen günde yaklaşık 50 bin test yapılıyor.

    İngiltere'de ise hükümet en geç Nisan ayı sonunda ülkede günde 100 bin test yapılabilmesini hedefliyor.

    Financial Times'ın ilk sayfasındaki bir diğer haberde de Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO), koronavirüs salgını krizinin, dünyada 195 milyon kişinin işsiz kalmasına yol açabileceği şeklindeki uyarısı var.

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