Çin'de ortaya çıkan koronavirüs hızla can almaya devam ediyor. Avrupa'da hızla yayılan virüs İngiltere'ye kabus gibi çöktü.
İngilitere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 938 artarak 7 bin 97 oldu
Detaylar gelecek...
Çin'de ortaya çıkan koronavirüs hızla can almaya devam ediyor. Avrupa'da hızla yayılan virüs İngiltere'ye kabus gibi çöktü.
İngilitere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 938 artarak 7 bin 97 oldu
Detaylar gelecek...
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