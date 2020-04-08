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    • 08.04.2020 19:22
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    Son dakika: 'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 97'ye yükseldi!

    Çin'de ortaya çıkan koronavirüs hızla can almaya devam ediyor. Avrupa'da hızla yayılan virüs 'ye kabus gibi çöktü. Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 938 artarak 7 bin 97 oldu

    İngiltere'de 24 saatte 938 kişi öldü!

    Çin'de ortaya çıkan koronavirüs hızla can almaya devam ediyor. Avrupa'da hızla yayılan virüs 'ye kabus gibi çöktü.

    İngilitere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 938 artarak 7 bin 97 oldu

    Detaylar gelecek...

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    Haberler Dünya Son dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 97'ye yükseldi!
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