Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.04.2020 19:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.04.2020 19:22
    ABONE OL

    Son dakika: İngiltere'den Türkiye'ye Kovid-19 teşekkürü

    Son dakika haberine göre, , ile telefonda görüştü. Telefon görüşmesinde Raab, Çavuşoğlu'na yeni tip (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Türkiye'nin gönderdiği medikal yardım için teşekkür etti ve bunun "iki ülke arasındaki güçlü dostluğun göstergesi" olduğunu vurguladı.

    İngiltere'den Türkiye'ye Kovid-19 teşekkürü

    , ile telefonda görüştü.

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşme, Raab'ın talebi üzerine gerçekleşti.

    Telefon görüşmesinde Raab, Çavuşoğlu'na yeni tip (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Türkiye'nin gönderdiği medikal yardım için teşekkür etti ve bunun "iki ülke arasındaki güçlü dostluğun göstergesi" olduğunu vurguladı.

    Raab ayrıca, Cumhurbaşkanı 'ın yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a gönderdiği acil şifa mesajı için de teşekkür etti.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Güncel Son dakika: İngiltere'den Türkiye'ye Kovid-19 teşekkürü
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri