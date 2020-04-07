Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 07.04.2020 17:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.04.2020 17:43
    ABONE OL

    Son dakika: Kraliçesi Elizabeth'ten '' mesajı

    Son dakika haberi... Kraliçesi Elizabeth, (Covid-19) semptomlarının devam etmesiyle hastaneye kaldırılan İngiltere için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

    Johnson'dan kötü haber gelmişti... Kraliçe'den ilk mesaj

    Kraliyet Ailesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün erken saatlerde Kraliçe, Carrie Symonds'a (Johnson'ın nişanlısı) ve Johnson ailesine bir mesaj gönderdi. Majesteleri, düşüncelerinin Johnson ailesiyle birlikte olduğunu ve Başbakan için geçmiş olsun dileklerini sunduğunu ifade etti" denildi.

    testinin pozitif çıktığını açıklayan , ateşi düşmeyince önceki gece a alınmıştı.



    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Dünya Son dakika: İngiltere Kraliçesi Elizabeth'ten 'Boris Johnson' mesajı
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri