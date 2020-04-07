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    • 07.04.2020 18:37
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    Son dakika: 'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 bin 159'a yükseldi

    Son dakika haberine göre, 'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 786 artarak 6 bin 159'a yükseldi. Ülkede dün 439 kişi hayatını kaybederken sayı bugün yeniden yükseldi.

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