Son dakika: İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 bin 159'a yükseldi
Son dakika haberine göre, İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 786 artarak 6 bin 159'a yükseldi. Ülkede dün 439 kişi hayatını kaybederken sayı bugün yeniden yükseldi.
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 786 artarak 6 bin 159'a yükseldi.
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