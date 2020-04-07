Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 07.04.2020 17:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.04.2020 17:23
    ABONE OL

    İngiliz basınından bomba iddia! 'ın hayatta kalma şansı yüzde 54!

    Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs hakkında tartışmalı açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düşen ı , hastaneye kaldırıldı. Johnson’da zatüre görülmediği açıklanırken İngiliz basını tam tersini iddia ederek hayatta kalma şansının yüzde 54 olduğunu yazdı.

    Boris Johnson'ın hayatta kalma şansı yüzde 54!

    Koronavirüse yakalanan ı , durumunun ağırlaşmasının ardından kaldırıldı.

    İngiliz basını, Johnson'ın durumunu ilk sayfalarından okurlarına duyurdu. , "Hasta Boris yaşam mücadelesi veriyor" manşetiyle çıktı. The Telegraph gazetesinin başyazısında, "Başbakana acil şifa diliyoruz" ifadesi vardı.

    "KOLAYCA İYİLEŞEMEMESİ ŞAŞIRTICI DEĞİL"
    Gazetenin yazısında, "Başbakanın, krizin önemli bir anında hastaneye kaldırılması, pazar akşamı Kraliçe'nin gidermeye çalıştığı ulusal savunmasızlık hissini güçlendirdi. Johnson'ın maruz kaldığı stres düşünüldüğünde, kolayca iyileşememesi şaşırtıcı değil." dendi.

    Gazetenin küresel sağlık güvenliği editörü Paul Nuki, Boris Johnson'a oksijen verilmesinin ihtimal dahilinde olduğunu belirtti.

    İNGİLİZ BAŞBAKANIN BİLİNCİ KAPALI DEĞİL
    Solunum cihazına bağlanan kişilerin çoğunun bilincinin kapatıldığını ifade eden Nuki, bilindiği kadarıyla 55 yaşındaki Jonhson'da böyle bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

    JOHNSON'IN HAYATTA KALMA İHTİMALİ YÜZDE 54
    Yazıda Tıp Profesörü Paul Hunter'ın "Koronavirüs vakalarında yoğun bakıma alınan kişilerin yarısı maalesef ölüyor" ifadelerine de yer veren Nuki, İngiliz başbakanın yaşındaki hastalarda hayatta kalma şansının yüzde 54 olduğunu aktardı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Dünya İngiliz basınından bomba iddia! Boris Johnson'ın hayatta kalma şansı yüzde 54!
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri