Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan virüsle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Virüsün en hızlı yayıldığı yer olan ABD'de kaplanın kovid-19 testi pozitif çıktı.

Bronx Hayvanat Bahçesi'nde bir kaplanın corona virüs testi pozitif çıktı.



Federal yetkililer ve hayvanat bahçesine göre, kaplanın ABD veya herhangi bir yerde enfekte olduğu bilinen ilk hayvan olduğuna inanılıyor.

ABD Tarım Bakanlığı, 4 yaşındaki Malezya kaplanıyla birlikte hastalanan altı kaplan ve aslanın da bir hayvanat bahçesi çalışanından enfekte olduğu inanıldığını söyledi.

16 Mart'tan beri kapalı olan hayvanat bahçesi tarafından, 27 Mart'ta semptomlar göstermeye başlayan ilk hayvanın iyileşmesi beklendiği belirtildi.