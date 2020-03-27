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’da bir ye virüs bulaştı! dan geçer mi?

virs kabusunun giderek yayılması sonrası özellikle lara virüs bulaşıp bulaşmayacğaı ve hayvanların virüsü taşıma olasılığı merak konusu olmuştu. Son dakika haberine göre ’da bir ye sahibinden (Covid-19) bulaştı. , kedinin, sahibinin ardından koronavirüs semptomlarını göstermeye başladığı ama iyileşme sürecinde olduğunu ifade etti.

  • Dünya
  • 27.03.2020 16:58
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  • Son Güncelleme: 27.03.2020 17:04
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Evcil hayvan sahipleri dikkat! Koronavirüs...

'nın Valon Bölgesi'nde bir ye virüs teşhisi konuldu. Virüsün kediye sahibinden bulaştığı ifade edildi. , olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sahibi semptomlar göstermeye başladıktan bir hafta sonra, kedi de semptomlar gösterdi. Semptomlar, ishal, kusma ve nefes alma zorluklarıydı. Araştırmacılar, virüsü kedinin dışkısında buldular" dedi.

Van Gucht, hayvandan insana virüs bulaşması gibi bir durumun olmadığını hatırlatarak, "Bunun yaygın olduğuna dair hiçbir belirti yok. Bunun hayvandan insana değil, insandan hayvana geçiş olduğunu belirtmek gerekiyor. Virüs normal olarak hayvandan insana geçmez" ifadelerini kullandı.



EVCİL HAYVANDAN BULAŞIR MI?
İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Dünya Sağlık Örgütü, yeni virüsün insanlara ilk olarak bir yabani hayvan kaynağından bulaştığını tahmin ettiğini ancak takip eden vakalarda çoğunlukla insandan insana bulaşma görüldüğünü bildirmektedir. Şimdiye kadar, evcil hayvanların hastalığı yayabileceğine dair bir kanıt bulunamamıştır." ifadelerini kullanmıştı.

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