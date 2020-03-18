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Koronavirüs lardan bulaşır mı? Evdeki kedi-köpek korona bulaştırır mı?

Koronavirüs vakaları ülkemizde artmaya devam ederken sahipleri koronavirüsün evcil hayvanlar üzerinden bulaşıp bulaşılamayacağını merak ediyor. İstanbul Veteriner Hekimler Odası () Başkanı Prof. Dr. , “, yeni virüsün insanlara ilk olarak bir yabani hayvan kaynağından bulaştığını tahmin ettiğini ancak takip eden vakalarda çoğunlukla insandan insana bulaşma görüldüğünü bildirmektedir. Şimdiye kadar, evcil hayvanların hastalığı yayabileceğine dair bir kanıt bulunamamıştır.” ifadelerini kullandı.

  • Sağlık
  • 18.03.2020 13:21
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  • Son Güncelleme: 18.03.2020 13:27
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Koronavirüs evcil hayvanlardan bulaşır mı?

'dan yapılan açıklamada, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi gerektiği, ve diğer uluslararası yetkili kuruluşların bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalara dayanarak koronavirüsün lardan insanlara geçtiğine dair herhangi bir veri olmadığını önemle bildirdiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İVHO Başkanı Prof. Dr. , oluşan bilgi kirliliği nedeniyle kendilerine vatandaşlardan gelen soruların arttığını, yeni tip koronavirüs yönünden evcil hayvan kaynaklı bir risk olmadığını belirtti.

Arslan, "Dünya Sağlık Örgütü, yeni virüsün insanlara ilk olarak bir yabani hayvan kaynağından bulaştığını tahmin ettiğini ancak takip eden vakalarda çoğunlukla insandan insana bulaşma görüldüğünü bildirmektedir. Şimdiye kadar, evcil hayvanların hastalığı yayabileceğine dair bir kanıt bulunamamıştır" ifadelerini kullandı.

Tüm zoonoz (hayvandan insana geçen) hastalıklar için kişisel temizlik ve sağlık önlemlerine gerek olduğunu anımsatan Arslan, ellerin sık sık yıkanması, hayvanların kaldığı yerlerin hijyenik açıdan temiz tutulması, korona pozitif olan insanların mümkün olduğunca hayvanlardan uzak durması tavsiyelerinde bulundu.

Arslan, çeşitli iletişim araçlarıyla yapılan gerçek dışı söylemlere kulak asmadan, yetkili kurumların açıklamalarını dikkatle izlenilmesi gerektiğine işaret ederek, "Sizin ve dostunuzun sağlığı için temel hijyen ve korunma kurallarına uyunuz." değerlendirmesinde bulundu.

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