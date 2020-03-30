Bugünkü
Takvim

Son dakika: Netanyahu koronavirüs karantinasında

Son dakika haberine göre ’nun danışmalarından ’un koronavirüs testi pozitif çıktı. Netanyahu’nun bu nedenle kendisini karantina altına aldığı belirtildi. İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 347'ye ulaşırken, 15 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

  • Dünya
  • 30.03.2020 15:37
  •  - 
  • Son Güncelleme: 30.03.2020 16:24
ABONE OL
Netanyahu karantinada

, danışmanlarından birinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya girme kararı aldı.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, danışmanı 'ta virüs tespit edilmesi nedeniyle Netanyahu ve bazı danışmanlarının karantinada kalacakları belirtildi.

Açıklamada yerel basında Netanyahu'nun bir hafta karantinada kalacağı yönündeki iddialar yalanlanırken, sürecin Sağlık Bakanlığının yetkililerinin epidemiyolojik araştırmaları tamamlanıncaya kadar devam edeceği ifade edildi.

Netanyahu'nun parlamento danışmanı Paluch'ın dün yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 347'ye ulaşırken, 15 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya Son dakika: İsrail Başbakanı Netanyahu koronavirüs karantinasında
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri