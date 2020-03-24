Bu da yobaz siyonist kafa! Koronavirüsü Mesih'e bağladılar

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısının 1656'ya ulaştığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de 214 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Böylece toplam vaka sayısının 1656'ya çıktığı ifade edilen açıklamada, hastalardan 31'nin durumunun ağır olduğu, 49 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiden fazla katılımcının bulunduğu toplantı ve etkinlikler yasaklanmıştı.

Ayrıca, market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

Batı Kudüs'te 20 Mart'ta 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm kaydedilmişti.







"MESİH BİZİ KURTARACAK"

Perşembe günü İsrail televizyonu Chamal News'e konuk olan İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman, İsrail'de giderek yayılan koronavirüs salgınını durdurmak için alınan önlemlere ilişkin sorulan soruya "Mesih'in gelip bizi kurtarması için dua ediyoruz." dedi.

İsrail halkına sosyal mesafe ve kişisel temizlik konusunda da uyarılarda bulunan Litzman, "Dua ediyor ve Mesih'in Fısıh'tan (İsrailliler tarafından kutsal kabul edilen bir bayram) önce gelmesini umuyoruz. Çünkü bizim kurtuluşumuz." dedi.