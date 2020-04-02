YETİŞKİN NÜFUSUN NEREDEYSE YARISI OBEZ

Bilim insanları, obezitenin ABD'yi 1918'deki İspanyol gribi ile benzer bir pandemi riski altına sokabileceğini öne sürüyor. Hastalık kontrol ve önleme merkezlerine göre, ABD'de yetişkin nüfusunun yüzde 42,4'ü, çocukların ise yüzde 18,5'i obez.

Obezite, tip 2 diyabet, felç, kalp krizi ve hatta belirli kanser türleri dahil olmak üzere birçok kronik sağlık durumu için bir risk faktörü oluşturuyor. Bununla birlikte, uzmanlar obezitenin genç kuşak arasında da artacağını öngörüyor.