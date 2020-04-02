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İşte corona virüsün 'de daha hızlı yayılmasının sebebi!

’den tüm dünyaya yayılan ve 50 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine neden olan en çok ’de görüldü. Vaka sayısının 200 bine yaklaştığı ABD’de 4 bini aşkın kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Peki koronavirüsün ABD’de daha çok yayılmasının nedeni ne? İşte uzmanların cevapları…

  • Dünya
  • 02.04.2020 10:34
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  • Son Güncelleme: 02.04.2020 10:41
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YETİŞKİN NÜFUSUN NEREDEYSE YARISI OBEZ
Bilim insanları, obezitenin ABD'yi 1918'deki İspanyol gribi ile benzer bir pandemi riski altına sokabileceğini öne sürüyor. Hastalık kontrol ve önleme merkezlerine göre, ABD'de yetişkin nüfusunun yüzde 42,4'ü, çocukların ise yüzde 18,5'i obez.

Obezite, tip 2 diyabet, felç, kalp krizi ve hatta belirli kanser türleri dahil olmak üzere birçok kronik sağlık durumu için bir risk faktörü oluşturuyor. Bununla birlikte, uzmanlar obezitenin genç kuşak arasında da artacağını öngörüyor.

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