Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 20.03.2020 14:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.03.2020 14:22
    ABONE OL

    Koronavirüs ekonomisini yerle bir etti! açıkladı: Ekonomi resesyona girdi

    İlk olarak ’de ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip Koronavirüs dünya ekonomisini yerle bir etti. Konuyla ilgili bir çarpıcı açıklama da ’dan geldi. Bank of America ekonomisti , "Resmi olarak ekonominin durgunluğa girdiğini ilan ediyoruz, dünyanın geri kalanına katılıyoruz ve bu derin bir düşüş” ifadelerini kullandı. Bank of Amerika öngörülerine göre ekonomisi 2’nci çeyrekte yüzde 12 küçülecek, tüm yıl için de yüzde 0.8 daralacak.

    Koronavirüs ABD ekonomisini yerle bir etti!

    ekonomisti , perşembe günü yayınladığı notta, "Resmi olarak ekonominin durgunluğa girdiğini ilan ediyoruz, dünyanın geri kalanına katılıyoruz ve bu derin bir düşüş. Bu süreçte birçok kişi işini, servetini kaybedecek ve ciddi güven kaybı olacak" ifadelerini kullandı. Fakat Meyer, ekonomideki daralmanın ciddi olmasına rağmen bu düşüşün kısa ömürlü olacağına inandıklarını da sözlerine ekledi. Nisan ayında önemli bir düşüş beklenirken, temmuz ayına kadar ekonominin biraz daha normale dönmesi öngörülüyor.

    Bank of Amerika öngörülerine göre ekonomisi 2'nci çeyrekte yüzde 12 küçülecek, tüm yıl i de yüzde 0.8 daralacak.

    Geçtiğimiz günlerde, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu , Covid-19 salgınının ülkelerin mali durumlarını zayıflatacağını bildirmişti.

    Açıklamada, salgından etkilenen ülkelerin karşılaştığı en temel ekonomik sonucun faaliyetlerin ani bir şekilde durması olduğu vurgulanmıştı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Koronavirüs ABD ekonomisini yerle bir etti! Bank of America açıkladı: Ekonomi resesyona girdi
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri