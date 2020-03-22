Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 22.03.2020 12:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.03.2020 12:12
    ABONE OL

    'de skandal olay! tedavisi i gidene 35 bin dolar fatura çıkarıldı!

    İlk olarak 'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip yüzünden ölenlerin sayısı 13 bini aşarken virüse yakalananların sayısı 308 bin oldu. Koronavirüse yakalananların tedavileri için doktorlar tüm gücüyle çalışırken 'de skandal bir olay yaşandı. Koronavirüs tedavisi gören bir kadına 35 bin dolar fatura kesildi. Skandal olay ABD basınında geniş yer bulurken sosyal medyada büyük tepki ile karşılandı.

    ABD'de skandal! Koronavirüs için dudak uçuklatan fatura!

    'de yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi gören bir kadına hastane yaklaşık 35 bin dolarlık fatura çıkardı.

    ABD'de yaşayan , şubat ayı sonunda nefes darlığı, ateş, öksürük ve baş ağrısı şikayetleriyle Boston'da bir hastaneye başvurmuş, kendisine zatürre teşhisi konularak eve gönderilmişti. Ancak belirtilerinin devam etmesi üzerine iki kez daha hastaneye gitmesinin ardından Askini'ye korona virüs testi yapıldı.

    Üç gün sonra Askini'ye korona virüs testinin sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. Hastane test ve korona virüsünün tedavisinin Danni Askini'ye toplam 34 bin 927 dolar bir fatura çıkardı.

    Sağlık sı bulunmayan Askini sosyal medya hesabından yaşadığı olayı takipçilerine duyurdu. Askini, "Fatura gelince şok oldum. Çevremde kimsenin bu kadar parası yok" dedi. Askini, fatura i devlet destekli sağlık sigortasına başvurduğunu açıkladı.

    Kaiser Family Foundation'ın araştırmasına göre, korona testleri ve tedavisi için kişi başına ortalama 9 bin dolarlık fatura çıkıyor.
    ABD Başkanı , 19 Mart'ta ABD'lilere ücretsiz korona virüs testi yapılmasını öngören ve ücretli hastalık iznine imkan tanıyan yasa tasarısını onaylamıştı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi ABD'de skandal olay! Koronavirüs tedavisi için gidene 35 bin dolar fatura çıkarıldı!
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri