Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hızla can almaya devam ediyor. Koronavirüs sebebiyle dünya genelinde birçok etkinlik ve faaliyet iptal edildi.

NEW YORK'DA HAYAT DURDU

New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında eczane ve marketler gibi zorunlu olanların dışındaki bütün iş yerlerinin kapanması emrini verdi.

Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, ABD'de en fazla vaka sayısının görüldüğü New York'ta açık kalması zorunlu olmayan iş yerlerinin kapanması için emir verdi, halktan zorunlu kalmadıkları sürece evlerinden ayrılmamalarını istedi ve tüm toplantıların yasaklandığını duyurdu.

SUNİ SOLUNUM CİHAZLARINA, SAVAŞ DÖNEMLERİNDEKİ FÜZE İHTİYACI KADAR İHTİYAÇ VAR

2'nci Dünya Savaşı sırasında füzeler ne anlama geliyorsa, şu an suni solunum cihazlarına da o kadar ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Vali Cuomo, hastanelerde kritik olmayan ameliyatların ise askıya alınacağını söyledi.

Emekli sağlık çalışanlarına da ihtiyaç duyulduğunu belirten Cuomo, ev sahiplerinin ise 90 gün boyunca kirasını ödeyemeyenleri evlerinden çıkarmaması için talimat verdi.

Andrew Cuomo ayrıca, yatırım bankası Goldman Sachs'in New York halkına 100 bin maske bağışladığını söyledi.

ABD'deki yeni tip koronavirüs vakalarının yaklaşık yüzde 50'si New York'ta bulunuyor ve eyaletteki vaka sayısı da 7 bini geçti.

ABD genelinde ise vaka sayısı 14 bin 250'ye ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 205 kişi hayatını kaybetti.

ABD VE MEKSİKA SINIRLARINI KAPATIYOR

ABD, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önüne geçebilmek amacıyla Meksika ile sınırları zaruri olmayan geçişlere kapatma kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü ile Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Geçen hafta Kanada ile sınırları zaruri olmayan geçişlere kapattıklarını anımsatan Trump, bu konuda Meksika ile de çalıştıklarını kaydetti.