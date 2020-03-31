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Son dakika: genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 40 bini aştı

genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini aştı. Virüs yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı, 12 bin 428 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da gerçekleşti.

  • Dünya
  • 31.03.2020 19:27
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  • Son Güncelleme: 31.03.2020 19:43
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Dünya genelinde ölü sayısı 40 bini aştı

genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 639'a, vaka sayısı ise 823 bin 284'e ulaştı.

EN FAZLA CAN KAYBI İTALYA'DA YAŞANDI
Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı, 12 bin 428 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da gerçekleşti. Onu 8 bin 269 can kaybıyla İspanya ve 3 bin 402 can kaybıyla ABD takip etti.

Salgının ortaya çıktığı Çin, 3 bin 305 can kaybıyla dördüncü sırada yer aldı.

VİRÜS 200 ÜLKE VE BÖLGEYE YAYILDI
Yeni tip koronavirüs kaynaklı 3 bin 24 ölümün görüldüğü Fransa, 2 bin 898 ölümün görüldüğü İran, 1789 ölümün görüldüğü İngiltere ve 1039 ölümün görüldüğü Hollanda binden fazla can kaybının kayıtlara geçtiği ülkeler oldu.

Çin'in Vuhan kentinde geçen yıl aralık ayında ortaya çıkan Kovid-19 salgını şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.

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