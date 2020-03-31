Koronavirüs testinde buna dikkat! 24 saat sonra...

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde hızla yayılarak ölümlere yol açan koronavirüsün belirtileri olan öksürük, ateş, halsizlik gibi rahatsızlıkları yaşayan vatandaşlar, bu şüpheyle test yapan sağlık merkezlerinin yolunu tutuyor. Burun mukozasından alınan sürüntü örneğiyle koronavirüs testi yapılırken, uzmanlar ilk etapta testin negatif olmasına rağmen 24 saat sonra tekrarlandığında pozitif çıkabileceğine dikkat çekiyor.

Konuyla ilgili konuşan doktor Görkem Astarcıoğlu, yalancı negatifliklere karşı dikkatli olmak gerektiğini vurguladı. Astarcıoğlu, bulgulara dikkat edilmesi gerektiğini ve testin negatif çıkarsa 24 saat sonra tekrarlanması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Test için hastadan ilk etapta sürüntü örneği alınıyor. Bunu burun mukozasının içinden de alabiliyoruz, daha derinden de alabiliyoruz. Eğer hastanın durumu kötüleştiyse, solunum bulguları ön plana geldiyse veya yoğun bakımda yatıyorsa akciğerin, bronşların içinden balgam örneği almak da tanı duyarlılığını arttırıyor. Bu testin hangi bölgeden alınacak örnekle yapılması hastalığın ne kadar ilerlediğiyle ilgilidir. Bazen burun mukozasından alınan test negatif çıksa da 24 saat tekrarlandığında pozitif çıkabiliyor. Bu noktada bulgulara dikkat edilmesi ve testin gerektiği zaman 24 saat sonra tekrarlanması gerekiyor. Bu testte virüsün içinde barındırdığı bazı proteinlerin geni aranıyor. Dolayısıyla genetik materyal yeterli toplanmadıysa yalancı negatif bulabiliyoruz. Hastalık ne kadar ilerlerse virüsün geni de vücudumuzda o derece çoğalacağı için pozitif bulunma ihtimali o kadar artacaktır. Başvurulan hekim bulgularla birlikte test negatif olsa dahi kuvvetli şüphe durumunda bu testi tekrarlayacaktır."

'VÜCUDUMUZU KENDİ GENETİK MATERYALİNİ ÇOĞALTMAK İÇİN KULLANIYOR'

Virüsün vücudumuzu kendi genetik materyalini çoğaltmak amacıyla kullandığını söyleyen Astarcıoğlu, "Bizim hücrelerimizin çekirdeğine emir veriyor ve kendi nükleik asidini çoğaltıyor. Biz de çoğalan nükleik asiteri yakalayıp, bilgisayar ortamında çoğaltıp PSR adı verilen teknikle yakalamaya çalışıyoruz. Bu test için Sağlık Bakanlığı'nca referans hastaneleri yetkilendirildi. Bu yüzden bulguları taşıdığını düşünenler, yüksek ateş, kuru öksürük, eklem hassasiyeti, giderek halsizleşme gibi şikayetler varsa hastaneye gidip test yaptırılmasını öneriyoruz" dedi.

'AKCİĞER FİLMİNDE BUZLU CAM GÖRÜNTÜSÜ OLUŞUYOR'

İlerlemiş aşamalarda akciğer filminde virüsün kendini daha net belli ettiğini ifade eden Astarcıoğlu, "Virüs taşıyan hastaların akciğer filminde 'buzlu cam' görünümü oluşuyor. Akciğer filminden de anlaşılıyor ama esas olarak tomografiden kendini gösteriyor. Akciğerlerin içinde küçük küçük delikler oluşuyor. Beyaz akciğer görüntüsüyle karşılaşıyoruz. Hastalığı geçirmiş ve atlatmış olan kişinin bu hastalığı geçirdiği ise antikor yöntemiyle anlaşılıyor. Bu yöntem bazı yerlerde yapılmaya başlandı ilerleyen günlerde daha fazla yapılacaktır. Bakılan immün globulinin çeşidine göre hastalığın ne kadar sürede geçirildiği anlaşılabiliyor" diye konuştu.