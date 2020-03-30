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ABD Kovid-19'un yeni merkezi haline geldi: 2 bin 191 kişi hayatını kaybetti

Coronavirüs, ABD’ye sıçradı. Vakası sayında ilk sıraya yerleşen ülkede 2 bin 191 kişi kurtarılamadı. İşte Takvim Gazetesi’nin 30 Mart 2020 tarihli dünya sayfalarından derlediğimiz Kovid-19 haberleri…

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Amerika, Coronvirüs'ün yeni merkezi haline geldi. Vaka sayası 124 bin 686'ya, ölenlerin sayısı 24 saatte 2 bin 191'e yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump "Bazı önlemler alabiliriz. Ancak bugün New York ve muhtemelen New Jersey ile Connecticut'ın bazı bölümlerini iki hafta zorunlu karantina uygulayabiliriz" diye konuştu.

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