Amerika, Coronvirüs'ün yeni merkezi haline geldi. Vaka sayası 124 bin 686'ya, ölenlerin sayısı 24 saatte 2 bin 191'e yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump "Bazı önlemler alabiliriz. Ancak bugün New York ve muhtemelen New Jersey ile Connecticut'ın bazı bölümlerini iki hafta zorunlu karantina uygulayabiliriz" diye konuştu.
ABD Kovid-19'un yeni merkezi haline geldi: 2 bin 191 kişi hayatını kaybetti
Coronavirüs, ABD’ye sıçradı. Vakası sayında ilk sıraya yerleşen ülkede 2 bin 191 kişi kurtarılamadı. İşte Takvim Gazetesi’nin 30 Mart 2020 tarihli dünya sayfalarından derlediğimiz Kovid-19 haberleri…
- Dünya
- 30.03.2020
- Gazete
Amerika, Coronvirüs'ün yeni merkezi haline geldi. Vaka sayası 124 bin 686'ya, ölenlerin sayısı 24 saatte 2 bin 191'e yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump "Bazı önlemler alabiliriz. Ancak bugün New York ve muhtemelen New Jersey ile Connecticut'ın bazı bölümlerini iki hafta zorunlu karantina uygulayabiliriz" diye konuştu.
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