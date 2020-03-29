Karantina nerelerde var? 12 belde ve köeye karantina kararının gelmesinin ardından, karantinaya alınan iller, ilçeler, beldeler ve mahalleler araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin bazı bölgelerinden karantina haberleri gelmeye başladı. Koronavirüs tehlikesine karşı alınan tedbirler kapsamında, şüpheli durumlarda birçok yerde karantina uygulaması yapılıyor. Peki, karantina nerelerde var? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, toplam 12 belde ve köyün karantinada olduğunu bildirdi. Şehirlerarası otobüs seyahatlerine de kısıtlama getirildi. İşte, karantinaya alınan iller, ilçeler, beldeler hangileri? İşte detaylar…
Sivas'ta 5 köy karantinada! Giriş çıkışlar yasaklandı
Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle Sivas'ta 5 köy karantinaya alındı. Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Akıncılar ilçesinde 1 köy, Suşehri ve Koyuluhisar'da ise 2'şer köye giriş-çıkışların yasaklandığı duyuruldu.
Sivas'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 köy karantina altında alındı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 1 köy, Suşehri ilçesinde 2 köy ve Koyuluhisar ilçesinde 2 köy karantina altına alındı. Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Şehir dışı çok fazla hemşehrimizi ağırladığı için her türlü olasılığa karşı tedbir amaçlı korona virüs (Kovid-19) salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak üzere Akıncılar ilçesi Şenbağlar köyü, Koyulhisar ilçesi Boyalı ve Dilekli köyleri, Suşehri Boyalıca ve Gökçekaş köylerimizde karantina kararı alınarak, giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi..
Kütahya Valiliğinden karantina duyurusu
Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Simav ilçesi Yeşildere köyünde tespit edilen pozitif vaka nedeniyle karantina uygulanmaktadır." ifadesine yer verildi.
Evlerinde kalmaları yönünde vatandaşların uyarıldığı açıklamada, onlardan, bulundukları şehir, belde ya da köyü terk etmemeleri, zorunlu olmadıkça seyahata çıkmamaları istendi.
Öte yandan, Valiliğin kararı doğrultusunda görevlendirilen jandarma ve sağlık ekiplerinin, karantina altına alınan köyün girişlerinde önlem aldığı görüldü.
Malatya - Kuluncak
Malatya'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kuluncak ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi karantina altına alındı.
Alınan bilgilere göre, yaklaşık 10 gün önce İstanbul'dan Kuluncak ilçesi, Kaynarca Mahallesi -Zafer Sokak'ta bulunan evlerine dönüş yapan İ.D. ve eşi F.D.'den korona virüsü semptomları görülmesi üzerine sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan kontrollerde yeni tip korona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirlenen İ.D. Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Kaynarca Mahallesi karantina altına alındı.
Van - Çaldıran
Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.
Van'ın İran sınırında bulunan Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi, jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatıldı. Kaymakamlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlçeye bağlı Han Mahallesi , Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeleri esnasında kurallara ve karantina kararına uymalarının Covid-19 salgınıyla mücadelede önem arz ediyor" denildi.
Yozgat - Çekerek
Yozgat Valiliği, Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı Köyü'nün koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığını duyurdu. Köy, giriş- çıkışlara kapatıldı.
Rize- Kendirli
Rize'nin merkeze bağlı Kendirli beldesi ile yakınında bulunan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri koronavirüs vakalarının önüne geçilebilmesi için karantina altına alındı.
Rize İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın izni ve onayıyla Kendirli beldesi ve yakın teması olan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köylerinin potansiyel koronavirüs vakalarının önüne geçilebilmesi için karantina altına alındığı bildirildi. Açıklamada, bu kapsamda söz konusu bu yerleşim yerlerine giriş çıkışların denetime tabi olduğu belirtirek, "Muhtarlar üzerinden bu bölgede tüm evlerdeki ateş, öksürük gibi semptomu bulunan tüm vatandaşlarımızın isimleri alınacak, akabinde sağlık ekipleri ev ev gezerek tek tek bu isimleri sağlık kontrolünden geçirecektir. Semptomu olan her kişi ya evde mutlak izalosyana alınacak ya da gerekirse hastaneye kaldırılacaktır. Yine vatandaşlarımızın ihtiyacını gideren ve satış yapan fırın, market gibi yerler çok daha sıkı denetlenecektir. Ayrıca çok acil ihtiyaçların karşılanması haricinde ve izin verilenler dışında sokağa çıkışlar ikinci bir karara kadar sınırlandırılmıştır" denildi.
Rize'de koronavirüs sessizliği
Koronavirüs salgını nedeniyle bazı belde ve köyleri karantinaya alınan Rize'de vatandaşlar çağrılara uyup sadece evlerinin önündeki bağ ve bahçe işleri için dışarı çıkınca sokaklar boş kaldı.
Rize'de, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında sosyal hayatın kısıtlanması yönünde alınan kararlar, şehrin yanı sıra köylerde de uygulanıyor. Köylüler 'evde kal' çağrılarına uyup, sadece evlerinin önündeki bağ ve bahçe işleri için dışarı çıkınca sokaklar boş kaldı.
Türkiye'de vaka sayısının her geçen gün arttığı koronavirüs salgınına karşı vatandaşlar tedbir almayı sürdürüyor. Karadeniz'de gelenek haline gelen ve Mayıs ayında başlayan yayla ve köylere göç geleneği bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle erken başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal hayatın kısıtlanması yönünde alınan kararlar, şehirlerde olduğu gibi köylerde de uygulanıyor. Köylerdeki vatandaşlar, sadece evlerinin önündeki bağ ve bahçe işleri için dışarı çıkıyor, 'evde kal' çağrılarına uyuyor. Vatandaşların çağrılara uyması üzerine köyler de şehrin sokakları gibi sessizliğe büründü.
'KOMŞULARA DA GİDİP GELMİYORUZ'
Rize'de köyde yaşayan Emine Demirkıran, "Ben zaten köyde yaşıyorum, 'dışarı çıkmayın' diye anons oldu. Biz de mecburi olmadıkça dışarı çıkmıyoruz. Ancak benim ineğim var, ona yem getirmek için arada gidip gelmek zorunda kalıyorum. Kimseyle konuşmadan, görüşmeden işimi halledip evime geri dönüyorum. Komşulara gidip gelme yok. Hastalıktan korkuyoruz. Bu virüsle mücadelede biz de yapmamız gerekeni yapıyoruz" dedi.
'3 ÖĞÜN YEMEK, 5 VAKİT NAMAZLA GÜN GEÇİRİYORUZ'
Hüseyin Karagöz de, "Dünyanın uğraştığı koronavirüs yüzünden şu an işimden izinliyim. Bizde köye geldik. Burada bahçe işleri ile uğraşarak, vaktimizi geçirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
Şadiye Karagöz ise, "Evden dışarı çıkmıyoruz, dikkatli davranıyoruz. Günde üç öğün yemek yiyip beş vakit namaz kılıyoruz, evin içinde yapacak başka bir şey yok bekliyoruz" dedi.
'KÖYE KİMSE İZİNSİZ GİREMİYOR, TAKİP EDİYORUZ'
Çamlıhemşin ilçesi Köprübaşı Köyü Muhtarı Yaşar Alinoğlu da köylülerin evden çıkmadığını belirterek "Köyümüze dışarıdan gelen yabancı araçları takip ediyoruz. Kimse izinsiz giremiyor, biz de muhtar olarak burada nöbetçi çavuş gibi dolaşıyoruz. Kim nerede, nasıl diye bakıyoruz, soruyoruz. Hava güzel olduğu zaman bu insanları evde tutmak zor oluyor. Diğer günlerde ise evde zaman geçiriyorlar tabii ki komşuluk ilişkileri tamamen kalktı" diye konuştu.
CORONA VİRÜSÜ ÖLÜM ORANLARI
Mart ayı itibarıyla Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından açıklanan ölüm oranı %3.4'tür
Koronavirüsün akciğere etkileri neler? İyileşen koronavirüs hastalarının akciğerleri hakkında çarpıcı araştırma!
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde Kasım ayında ortaya çıkan ölümcül koronavirüs 6 kıtayı ele geçirdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel salgın ilan ettiği koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bini aştı. Koronavirüs görülen vaka sayısı ise 308 bine ulaştı. Dünyayı esir alan koronavirüs hakkında Çin'den çarpıcı bir araştırma geldi. Çinli araştırmacıların yaptığı araştırmaya göre, iyileşen koronavirüs (COVID-19) hastalarının akciğerlerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu. Buna göre, her bir hastanın akciğerlerinde buzlu cam benzeri yapılar buldular.
Koronavirüsün akciğere etkileri neler?
Çin'de yapılan bir araştırma, iyileşen koronavirüs (COVID-19) hastalarının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler buldu. Yapılan taramalar bu kişilerde kalıcı organ hasarı olduğunu gösterdi.
Koronavirüs görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesi'ne göre şimdiye dek koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı 95 bin 829 oldu. Deutsche Welle'de yer alan habere göre; iyileşen hastalarda hastalığın hafif veya orta seyrettiği ya da o kişilerin iyi bir tedavi aldığı belirtildi.
İyileşen kişilerin sayısı teselli edici olsa da öte yandan, bu kişilerin hastalık sonrasında nasıl etkilendiklerini gösteren çok az bilgi var.
TAM BİR İYİLEŞME MÜMKÜN MÜ?
Yeni koronavirüs genellikle alt solunum yollarını etkilediğinden, enfekte olanların çoğu kuru öksürük, nefes darlığı veya pnömoni (zatürre) belirtileri gösterir.
Hong Kong'da yapılan araştırma, iyileşmiş koronavirüs hastalarının akciğerlerinde hasar kalabileceğini ortaya koydu.
Hastaneden taburcu edilen 12 hastayla yapılan küçük çaplı bir araştırma, hastaların iki veya üçünün akciğer fonksiyonlarında azalma olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, uzun vadeli etkileri onaylamak için henüz çok erken olduğunu dile getirdi.
Hong Kong'daki Princess Margaret Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi Tıbbi Direktörü Dr. Owen Tsang Tak-yin, "Bazı hastalarda iyileşme sonrasında akciğer fonksiyonu yaklaşık yüzde 20 ila 30 oranında düşebilir" dedi.
AKCİĞERLERDE BUZLU CAM BENZERİ YAPILAR KEŞFEDİLDİ
Bilgisayarlı tomografide akciğerlerde sıvı veya parçacık dolu keseler görüldü; bu durumun hastalık geliştikçe giderek kötüleşebileceği kaydedildi.
Hong Kong'un bulguları, Şubat 2020'nin başlarında Wuhan'ın önceden yapılan araştırmalarını doğruladı. Yakın tarihli bir çalışmada, Wuhan Üniversitesi Zhongnam Hastanesi'nden bilim insanları 140 koronavirüs hastasının akciğer taramasını analiz etti. Buna göre, her bir hastanın akciğerlerinde buzlu cam benzeri yapılar buldular.
CORONA VİRÜSÜ NEDİR?
Corona virüsleri üst solunum yollarında enfeksiyona yol açabilen viral etkenlerden sadece bir tanesidir. Enfeksiyon pek çok bakımdan mevsimsel gripten ayırt edilemez. Hastalık daha çok hayvanlarda ortaya çıkar. Nadiren hayvanlardan insanlara, insanlardan da diğer insanlara geçiş gösterir. Çin'deki bir deniz ürünleri pazarındaki yılanlardan insanlara geçiş yaptığı düşünülmektedir?
CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR
Ağız burun yoluyla bulaşan virüs, alt solunum yollarına ve daha sonra tüm vücuda yayılabilmektedir. Ölümlerin büyük çoğunluğu alt solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olmaktadır.
CORONA VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELER?
- İştahsızlık ve kilo kaybı
- Ateş
- Halsizlik ve durgunluk
- Karın bölgesinin şişmesi
- Görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimi
- Solunum sorunları ve nezle
- Denge sorunları
CORONA VİRÜSÜNÜN TEDAVİSİ NE?
Hastalığın herhangi bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır. Antibiyotikler hastalığa karşı etkisizdir. İstirahat, dengeli beslenmek ve evde kalarak hastalığın yayılmasını engellemek yapılması gerekenlerdir.
CORONA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNULUR?
Maske takılması, ellerin sık sık yıkanması, öksürük ve hapşırık durumunda mendil kullanılması, yabancı yüzeylerle temas sonrası ellerin hiçbir şekilde yüze, burna, ağza ve gözlere temas ettirilmemesi gerekmektedir.
Hasta kişilerden ve kapalı mekanlardan mümkün olduğunca uzak durulması hem bu virüsün hem de diğer solunum yolu virüslerinin bulaşmaması için etkili bir yöntemdir. Yeni tip corona virüs, bugüne kadar çoğu Asya'da olmak üzere 10'dan fazla ülke ve bölgede görüldü. Bu vakalar Çin halk cumhuriyetinde bulunmuş olan kişilerdi. Son 2 hafta içerisinde Çin Halk Cumhuriyeti seyahat öyküsü olup, ateş, nefes darlığı veya grip semptomları olan kişilerin hekim kontrolü önerilir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.