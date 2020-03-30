İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Medaim Yanık, salgında bireysel ve toplumsal olarak psikolojimizi korumanın önemini vurguladı.

10 maddelik reçete sıraladı:;

1 - Aşırı stres bağışıklığınızı baskılayacağından stresinizi azaltmaya çalışın.

2 - Depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, sağlık kaygısı vb. rahatsızlıklarla ilgili ilaç kullanıyorsanız tedavinize devam edin.

3 - Aşırı kaygılı veya depresif bir ruh haliniz olursa, kendine yardım kitapları ve videolarından faydalanabilir veya online psikoterapi hizmeti alabilirsiniz.

4 - Sağlık standartlarına uyun. El yıkama süresi 20 saniyedir. Azı yetersiz, fazlası lüzumsuzdur. Gereksiz hastaneye gitmek veya gerektiği halde gitmemek risklidir.

5 - Stresinizi azaltmak için evde fiziksel egzersiz yapın. Stresten dolayı az yemekten veya aşırı yemekten kaçının. Geceyi gündüz, gündüzü gece yapmayın.

6 - "Sosyal mesafe" fiziksel olup duygusal mesafe değildir. Ev halkıyla yüz yüze, ev dışındaki yakınlarınızla bol bol görüntülü konuşun.

7 - Çocuğunuzla korona virüsü konuşmaktan kaçınmayın, duygularını paylaşmasına izin verin.

8 - Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü gibi güvenilir kaynakları takip edebilirsiniz. Sosyal medya kullanımını günde 1-2 defa ve toplam 30 dakika olacak şekilde sınırlayın.

9 - Bu dönemi; kendinizi tanıma ve geliştirme, hayat önceliklerinizi belirleme, maneviyatınızı ve aile bağlarınızı güçlendirme fırsatı olarak kullanın.

10 - Ruh sağlığınızı korumak ve geliştirmek için internet üzerinden şu dört beceriyi edinin:

Nefes alma ve kas gevşetme teknikleri

Uyku hijyeni kuralları

Farkındalık teknikleri

Bilişsel davranışçı terapi kendine yardım teknikler