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İşte coronavirüse (Kovid-19) karşı nı korumanın yolları

() Öğretim Üyesi Prof. Dr. , salgında bireysel ve toplumsal olarak psikolojimizi korumanın önemini vurguladı...

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Ruh sağlığınız için cor10a reçetesi

() Öğretim Üyesi Prof. Dr. , salgında bireysel ve toplumsal olarak psikolojimizi korumanın önemini vurguladı.
10 maddelik reçete sıraladı:;
1 - Aşırı stres bağışıklığınızı baskılayacağından stresinizi azaltmaya çalışın.
2 - Depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, sağlık kaygısı vb. rahatsızlıklarla ilgili ilaç kullanıyorsanız tedavinize devam edin.
3 - Aşırı kaygılı veya depresif bir ruh haliniz olursa, kendine yardım kitapları ve videolarından faydalanabilir veya online psikoterapi hizmeti alabilirsiniz.
4 - Sağlık standartlarına uyun. El yıkama süresi 20 saniyedir. Azı yetersiz, fazlası lüzumsuzdur. Gereksiz hastaneye gitmek veya gerektiği halde gitmemek risklidir.
5 - Stresinizi azaltmak için evde fiziksel egzersiz yapın. Stresten dolayı az yemekten veya aşırı yemekten kaçının. Geceyi gündüz, gündüzü gece yapmayın.
6 - "Sosyal mesafe" fiziksel olup duygusal mesafe değildir. Ev halkıyla yüz yüze, ev dışındaki yakınlarınızla bol bol görüntülü konuşun.
7 - Çocuğunuzla korona virüsü konuşmaktan kaçınmayın, duygularını paylaşmasına izin verin.
8 - Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü gibi güvenilir kaynakları takip edebilirsiniz. Sosyal medya kullanımını günde 1-2 defa ve toplam 30 dakika olacak şekilde sınırlayın.
9 - Bu dönemi; kendinizi tanıma ve geliştirme, hayat önceliklerinizi belirleme, maneviyatınızı ve aile bağlarınızı güçlendirme fırsatı olarak kullanın.
10 - nızı korumak ve geliştirmek için internet üzerinden şu dört beceriyi edinin:
Nefes alma ve kas gevşetme teknikleri
Uyku hijyeni kuralları
Farkındalık teknikleri
Bilişsel davranışçı terapi kendine yardım teknikler

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