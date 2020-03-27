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Son dakika: Başkanı Trump: ABD ile Covid-19 salgınında birlikte çalışacak

Son dakika haberi... Daha önce virüse " virüsü" diyerek tepki çeken Başkanı , bu kez Covid-19 salgını ile mücadelede, ülkesi ve Çin'in birlikte çalışacaklarını söyledi.

  • Dünya
  • 27.03.2020 13:50
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  • Son Güncelleme: 27.03.2020 13:56
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Trump'dan ezber bozan korona açıklaması
Devlet Başkanı Xi Jinping, yaptığı telefon görüşmesinin ardından Twitter üzerinden bir açıklama yapan Trump, Xi ile Covid-19 salgınına ilişkin olarak ayrıntılı bir konuşma yaptıklarını vurgulayarak, "Çin'in başından çok şey geçti ve virüs hakkında güçlü bir anlayış geliştirdiler. Yakın çalışmalar içindeyiz. (Çin'e) çok saygı duyuyorum!" dedi.


Xi de, Trump'a Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Çin'in destek vereceğini ifade etti.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Xi'nin salgın hakkında Çin'in şeffaf ve açık olduğunu Trump'a tekrar vurguladığı ifade edildi.

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