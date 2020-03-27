Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yaptığı telefon görüşmesinin ardından Twitter üzerinden bir açıklama yapan Trump, Xi ile Covid-19 salgınına ilişkin olarak ayrıntılı bir konuşma yaptıklarını vurgulayarak, "Çin'in başından çok şey geçti ve virüs hakkında güçlü bir anlayış geliştirdiler. Yakın çalışmalar içindeyiz. (Çin'e) çok saygı duyuyorum!" dedi.
Xi de, Trump'a Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Çin'in destek vereceğini ifade etti.
Just finished a very good conversation with President Xi of China. Discussed in great detail the CoronaVirus that is ravaging large parts of our Planet. China has been through much & has developed a strong understanding of the Virus. We are working closely together. Much respect!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 27, 2020
Xi de, Trump'a Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Çin'in destek vereceğini ifade etti.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Xi'nin salgın hakkında Çin'in şeffaf ve açık olduğunu Trump'a tekrar vurguladığı ifade edildi.
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