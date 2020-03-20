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ABD Başkanı Trump'ın korona çarkı! Günler sonra kabullendi

Koronavirüs dünyayı esir alırken, başta Türkiye olmak üzere birçok ülke çok sıkı önlemler aldı. Virüse ilk başta kayıtsız kalmayı tercih eden, hatta küçümseyen ABD Başkanı Donald Trump, eleştiri oklarının hedefi oldu.

Trump sadece 20 gün önce koronavirüsün, siyasi rakibi Demokrat Parti'nin uydurduğu asılsız bir haber olduğunu iddia ediyordu. Yalnızca 17 gün sonra bunun dünyayı saran bir salgın olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı. İşte günden güne Trump'ın korona çarkı!

20.03.2020 17:50 - Son Güncelleme: 20.03.2020 17:55
ABD Başkanı Trump'ın korona çarkı! Günler sonra kabullendi


"Görünüşe göre nisanda, bilirsiniz teoride hava biraz ısındığında mucize eseri yok oluyormuş. Umarım doğrudur."

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ABD Başkanı Trump'ın korona çarkı! Günler sonra kabullendi


"Biliyorsunuz birçok kişi, nisan sıcaklarıyla virüsün yok olacağını düşünüyor. Havalar ısınınca... Yine de çok iyi durumdayız."

ABD Başkanı Trump'ın korona çarkı! Günler sonra kabullendi


"Tüm yaptıklarımız sebebiyle Amerikan halkına yönelik risk çok düşük."

ABD Başkanı Trump'ın korona çarkı! Günler sonra kabullendi


"Bir gün yok olacak. Mucize gibi bir şey. Kıyılarımızdan yokolup gidecek. Şunu bilin ki her şey düzelmeden önce kötüye gidecek ve belki yok olacak. Ne olacağını göreceğiz. Kimse gerçekten bilmiyor."

ABD Başkanı Trump'ın korona çarkı! Günler sonra kabullendi


Demokratlar şimdi de corona virüsü politize ediyor. Biliyorsunuz değil mi? Corona virüs. Bu onların yeni uydurması."

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