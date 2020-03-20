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ABD Başkanı Trump'ın korona çarkı! Günler sonra kabullendi

Koronavirüs dünyayı esir alırken, başta Türkiye olmak üzere birçok ülke çok sıkı önlemler aldı. Virüse ilk başta kayıtsız kalmayı tercih eden, hatta küçümseyen ABD Başkanı Donald Trump, eleştiri oklarının hedefi oldu.



Trump sadece 20 gün önce koronavirüsün, siyasi rakibi Demokrat Parti'nin uydurduğu asılsız bir haber olduğunu iddia ediyordu. Yalnızca 17 gün sonra bunun dünyayı saran bir salgın olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı. İşte günden güne Trump'ın korona çarkı!

20.03.2020 17:50 - Son Güncelleme: 20.03.2020 17:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





