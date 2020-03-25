Bugünkü
Takvim

: 'dan flaş karar! Kutsal mekanlar karantinaya alınıyor

haberine göre yönetimi, salgını nedeniyle kutsal mekanların da bulunduğu , ve 'ın karantina altına alınması talimatını verdi.

  • Dünya
  • 25.03.2020 13:31
  •  - 
  • Son Güncelleme: 25.03.2020 14:01
ABONE OL
Suudilerden flaş karar! Hepsi karantinaya alınıyor

, korona virüsü ile mücadele ile kapsamında önlemlerini sertleştiriyor. Suudi Arabistan Kralı Selamn Bin Abdulaziz tarafından alınan korona virüs ile mücadele kararları kapsamında , ve kentlerine girişler ve çıkışlar yasaklandı. Kral tarafından alınan kararlar kapsamında, yerel saatle 19.00'da başlaması ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu üç kentte 19.00 yerine 15.00'da başlayacak.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya Son dakika: Suudi Arabistan'dan flaş karar! Kutsal mekanlar karantinaya alınıyor
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri