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    • Spor
    • 25.03.2020 Gazete
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    yı hayli aktif kullanıyorlar! İşte spor dünyasında corona günlüğü

    Coronavirüsün dünya genelinde yayılması ve spor müsabakalarına ara verilmesi sonrası sporcular, hayatlarına evlerinde devam ediyor. Evde kaldıkları süre içinde sporcular bireysel olarak antrenmanlarına devam ederken bir yandan ya günlük yaşantılarına dair kesitleri da paylaşıyor. Bu paylaşımlar yoğun ilgi görüyor.





    Coronavirüsün     dünya genelinde yayılması ve spor müsabakalarına ara verilmesi sonrası sporcular, hayatlarına evlerinde devam ediyor. Evde kaldıkları süre içinde sporcular bireysel olarak antrenmanlarına devam ederken bir yandan ya günlük yaşantılarına dair kesitleri sosyal medyada paylaşıyor. Bu paylaşımlar yoğun ilgi görüyor.

    RONALDO
    Ronaldo karantina günlerinde ailesiyle vakit geçirirken çalışmalarına da devam ediyor.



    BOATENG
    Beşiktaşlı Kevin-Prince Boateng, boş vaktini çocuğuyla oyun oynayarak değerlendiriyor.



    HARUN TEKİN
    F.Bahçe'nin kalecisi Harun Tekin de çocuğuna hikaye kitabı okumasında yardımcı oldu.



    BENZEMA
    R.Madrid'in yıldızı Benzema, liglere verilen arayı spor salonunda değerlendiriyor.



    DOĞUŞ BALBAY
    A.Efes'in kaptanı Doğuş Balbay da eşi ile birlikte evde spor yapmaya devam ediyor.



    GASTON CAMPI
    Trabzonsporlu Campi ise sırtına aldığı çocuğuyla şınav çekerek form tutuyor.

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