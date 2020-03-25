







Coronavirüsün dünya genelinde yayılması ve spor müsabakalarına ara verilmesi sonrası sporcular, hayatlarına evlerinde devam ediyor. Evde kaldıkları süre içinde sporcular bireysel olarak antrenmanlarına devam ederken bir yandan ya günlük yaşantılarına dair kesitleri sosyal medyada paylaşıyor. Bu paylaşımlar yoğun ilgi görüyor.



RONALDO

Ronaldo karantina günlerinde ailesiyle vakit geçirirken çalışmalarına da devam ediyor.