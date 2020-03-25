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'da koronavirüs paniği! Karantinadan kaçınca seferber oldular

'da koronavirüs şüphesi bulunan bir hasta karantina altına alınmak istemeyince hastaneden kaçtı. Şahsın hastaneden kaçmasının ardından olay yerine polis ekipleri ve özel kıyafetli sağlık personeli gelirken, kaçan şahıs kısa sürede yakalandı.

  • Yaşam
  • 25.03.2020 11:09
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  • Son Güncelleme: 25.03.2020 11:16
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O ilimizde koronavirüs paniği! Karantinadan kaçınca...

'da koronavirüs şüphesi ile karantinaya alınmak istenen bir şahıs hastaneden kaçtı. Edinilen bilgiye göre, yurt dışından gelen bir şahıs, Iğdır Devlet Hastanesi'nde koronavirüs şüphesi ile karantinaya alınmak istendi. Koronavirüs belirtileri gösteren şahsa sağlık ekipleri karantina altına alınması gerektiğini söyledi.

İzole edilmiş alana alınacağını öğrenen şahıs, hem kendi canını hem de başkalarının canını hiçe sayarak hastaneden kaçtı.
Hastanenin yanındaki bir şantiye alanına kaçan vatandaşı aramak için olay yerine polis ekipleri ve özel kıyafetli sağlık personeli geldi. Kaçan şahıs hastaneden fazla uzaklaşamadan polis tarafından yakalandı.

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