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Başkanı 'tan dikkat çeken hareket: 'Corona'yı çizip 'Chinese' yaptı!

Son dakika haberi... 'da koronavirüs ile alakalı basın toplantısı düzenleyen Başkanı , konuşma metnindeki "Corona" ifadesinin üstünü çizerek "Chinese" diye değiştirdi.

  • Dünya
  • 20.03.2020 12:33
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  • Son Güncelleme: 20.03.2020 12:37
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Trump üstünü çizip adını değiştirdi

Başkanı , koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili yaptığı açıklamalarda, virüsün 'den çıktığını söyleyerek "Corona" ifadesi yerine "Chinese" ifadesini kullanıyor.

Bu durum Pekin yönetimi tarafından büyük tepkiyle karşılanırken, Trump yine aynı kelimeyi kullandı.

ÜSTÜNÜ ÇİZİP ADINI DEĞİŞTİRDİ
Amerika'nın önde gelen gazetelerinden 'un Jabin Botsford adlı fotoğrafçısı tarafından çekilen görüntüler olay oldu.

Haber7'nin haberine göre, sosyal medyada kısa sürede yayılan karelerde, Trump'ın 'da yaptığı basın toplantısında, hazırlanan metne uymadığı ve "Corona Virus" ifadesindeki "Corana"yı değiştirerek "Chinese" yazdığı görüldü.

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