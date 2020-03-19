Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Virüs yayılırken dünya genelinde de tedbirler alınıyor.

Fransa'da 12-23 Mayıs'ta yapılması planlanan 73. Cannes Film Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Cannes Film Festivali, sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösteriliyor.

FRANSA'DA 372 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Fransa'da resmi verilere göre, şu ana kadar salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi.