Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık personeli maskelerin yetersiz olmasına tepki gösterdi.

BFMTV kanalının haberinde salgınla mücadele eden ve virüs tespit edilen kişilere tedavi uygulayan doktor ve hemşirelere verilen maskelerin yetersiz olduğu belirtildi. Doktor ve hemşirelerin bu durumdan şikayetçi olduğu kaydedildi.

Fransa Doktorlar Sendikası Başkanı Bernard Huynh, kanala yaptığı açıklamada, "Maskelerin bittiği çok hastane bulunuyor. Bir milyon maskenin dağıtılacağını söylemek bir çözüm değil. Her doktora günlük bir maske veriyoruz. Normalde 2 veya 3 saatte bir maskenin değişmesi gerekiyor. Açıklamalar ile sahada yapılanların arasında farklılık var." diye konuştu.

Özel Hastaneler Federasyonu Başkanı Lamine Gharbi da doktor ve hemşireler için günlük 15 milyon maskeye ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "2 aydır maske talep ediyoruz. Maske, dezenfektan jel ve tıbbi giysilere ihtiyacımız var ancak bunlar elimizde değil." dedi.

BAKANDAN SERBEST DOLAŞIMI İHLAL EDENLERE "APTAL" BENZETMESİ

Öte yandan, İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yaptığı açıklamada, serbest dolaşımı zorunlu haller dışında kısıtlayan uygulamayı ihlal edenleri "aptal" olarak nitelendirdi.

Dışarı çıkarken mazeretlerini bildiren belgeyi yanlarında bulundurmayan 4 binden fazla kişiye 135'er avro ceza verildi.

MASKELERİN TEMİNİNDE LOJİSTİK SORUN

Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye, dün yaptığı açıklamada, maskelerin temininde lojistik sorunlar yaşandığını kabul etmişti.



SAVUNMA BAKANI 5 MİLYON MASKE DAĞITACAĞIZ DEMİŞTİ

Savunma Bakanı Florence Parly da hastanelere 5 milyon maske dağıtılacağını belirtmişti.

Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Çin'in koronavirüs ile mücadele için Fransa'ya, bir milyon maske dahil tıbbi yardım malzemesi gönderdiğini bildirmişti.







VALİLİK HALKTAN MASKE İSTEDİ

Öte yandan Strazburg Valiliği halktan sağlık çalışanları için maske istedi.



TÜRKİYE'DE ENDİŞEYE GEREK YOK"

Türkiye'nin hijyen ve sağlık ürünleri üretimi açısından büyük bir altyapıya sahip olduğuna işaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank., vatandaşların maske konusunda endişe duymaması gerektiğini dile getirdi.



GÜNLÜK 1 MİLYON ADET

Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske konusunun gündeme geldiğini hatırlatarak, "Türkiye maske açısından büyük bir potansiyele ve altyapıya sahip. Tek kullanımlık dediğimiz maskeleri Türkiye'nin günlük üretme kapasitesi 1 milyon adet, bunların ihracatını da yapabiliyoruz. N95, N99 dediğimiz özellikle sağlık personellerinin kullandığı üst koruma sağlayan maskeler de ülkemizde üretiliyor." diye konuştu.