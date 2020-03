Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Çin'in Vuhan bölgesinde görülen ilk koronavirüs vakalarının üzerinden yaklaşık 3 ay geçerken, salgın dünya geneline yayıldı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemi" (küresel salgın) ilan edilen koronavirüs 220 bini aşkın kişiyi etkilerken, 10 bine yakın insanın ise hayatına mal oldu.

ÇİN DÜNYAYA YALAN SÖYLEMİŞ

Çin'de ortaya çıktığı günlerde nasıl bulaştığı konusu tartışma yaratan koronavirüs konusunda Çinli yetkililerin dünyaya yalan söylediği ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgının ilk günlerinde yapılan araştırmalar sırasında Çinli yetkililer yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının insandan insana bulaştığı yönünde herhangi bir kanıt olmadığını iddia etmiş ve salgının hayvandan insana geçtiğini belirtmişti.

Preliminary investigations conducted by the Chinese authorities have found no clear evidence of human-to-human transmission of the novel #coronavirus (2019-nCoV) identified in #Wuhan, #China🇨🇳. pic.twitter.com/Fnl5P877VG