Coronavirüs tüm dünyaya yayıldı. Salgında Çin'den sonra en yüksek ölüm oranına sahip İtalya'da yaşayan araştırma görevlisi Türk Senem Önen yaşananları anlattı:
EVDEN ÇIKMAYIN
"Şuan Türkiye'de durumun iyi kavrandığını düşünmüyorum. İtalyanlar, sosyal yaşantılarına hiç bir şey olmamış gibi devam ettiği için bir anda vaka sayısı yükseldi. Virüsün yayıldığı Lombardiya bölgesi kırmızı bölge ilan edilmeden duyanlar kaçtı. O sebeple diğer yerlere yayıldı. Mümkün olduğu sürece insanların evinde durması gerekiyor.
Senem Önen
GRİP GİBİ DEĞİL!
Elimize kolonya sürdük, yüzümüze kolonya sürdük, mikropların yüzde 80'nini öldürdük dolaşmaya devam edelim. Yok böyle bir şey. Hastalığın grip gibi algılanması da çok ciddi bir hata. Yakalanan kişi boğularak ölüyor.
İNSAN SEÇİYORLAR
Şuanda doktorlar insan seçiyorlar. Kimi kurtarabiliriz, kimi kurtaramayız diye. Durumun Türkiye'de bu seviyeye gelmemesi için evinizden çıkmamanız gerekiyor. Düğünler, nişanlar, konserler, söyleşiler, hatta toplu ibadet yerleri, camiler, buralara gitmemeniz gerekiyor.
GENÇLER DE ÖLÜYOR
Evet ölenlerin büyük bir çoğunluğu yaşlı. Ama bu gençlerin hayatlarını kaybetmediği anlamına gelmiyor. İşin en kötüsü özellikle genç nüfus ortalıkta dolandığı sürece bu virüsü birinden alıp diğerine götürecek demektir. Toplu alanlara girmemeniz gerekiyor."
Twitter:
İtalya'da yaşayan Türk'ün twitter'dan yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.
● İlk vaka 30 gün önce çıktı. Şimdi durum felaket.
● İtalya'da hükümet hiçbir önlem almadı. Vaka sayısı 150'den 20 bine dayandı.
● Restoranlar, kafeler, sinemalar, kapatıldı. Ama artık çok geçti.
● İzinsiz evden çıkarsanız 210 euro cezası var.
● İtalyanlar pencerelerde şarkı söylüyorlar ama durum hiç toz pembe değil.
● Lütfen bu noktaya gelmeden önleminizi alın.
HASTA TİPİ DEĞİŞİYOR!
Tüm dünyanın kabusa haline gelen Coronavirüs, genelde yaşlı insanları hayattan kopardı. İtalya'da Coronavirüs nedeniyle hastanelere kabul edilen hastaların yaşının düştüğünü öne süren Dr. Luca Lorini, "Hastaların tipi değişiyor. Biraz daha gençler, 40'la 45 yaş arasındalar ve vakalar daha zorlu" dedi.
YOĞUN BAKIMDA YER YOK!
İtalya'da Coronvirüs vakalarının en çok görüldüğü Lombardiya Bölgesi'nde, hastanelerde doluluk oranı çok yüksek seviyelere ulaştı. Yoğun bakım ünitelerinde yer kalmadı. Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana, "Yoğun bakım ünitelerini kullanamayacağımız zamandayız" dedi.
HENÜZ ZİRVE YAPMADI
İtalya'yı tamamen etkisi altına almış durumda. Başbakan Conte, "Bilim insanları, virüsün henüz yayılma konusunda zirve yapmadığını söylüyor. Bu haftalar, en riskli haftalar ve maksimum dikkat gerektiriyor"dedi.
EVDEN ÇIKMAYIN
"Şuan Türkiye'de durumun iyi kavrandığını düşünmüyorum. İtalyanlar, sosyal yaşantılarına hiç bir şey olmamış gibi devam ettiği için bir anda vaka sayısı yükseldi. Virüsün yayıldığı Lombardiya bölgesi kırmızı bölge ilan edilmeden duyanlar kaçtı. O sebeple diğer yerlere yayıldı. Mümkün olduğu sürece insanların evinde durması gerekiyor.
Senem Önen
GRİP GİBİ DEĞİL!
Elimize kolonya sürdük, yüzümüze kolonya sürdük, mikropların yüzde 80'nini öldürdük dolaşmaya devam edelim. Yok böyle bir şey. Hastalığın grip gibi algılanması da çok ciddi bir hata. Yakalanan kişi boğularak ölüyor.
İNSAN SEÇİYORLAR
Şuanda doktorlar insan seçiyorlar. Kimi kurtarabiliriz, kimi kurtaramayız diye. Durumun Türkiye'de bu seviyeye gelmemesi için evinizden çıkmamanız gerekiyor. Düğünler, nişanlar, konserler, söyleşiler, hatta toplu ibadet yerleri, camiler, buralara gitmemeniz gerekiyor.
GENÇLER DE ÖLÜYOR
Evet ölenlerin büyük bir çoğunluğu yaşlı. Ama bu gençlerin hayatlarını kaybetmediği anlamına gelmiyor. İşin en kötüsü özellikle genç nüfus ortalıkta dolandığı sürece bu virüsü birinden alıp diğerine götürecek demektir. Toplu alanlara girmemeniz gerekiyor."
Twitter:
İtalya'da yaşayan Türk'ün twitter'dan yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.
● İlk vaka 30 gün önce çıktı. Şimdi durum felaket.
● İtalya'da hükümet hiçbir önlem almadı. Vaka sayısı 150'den 20 bine dayandı.
● Restoranlar, kafeler, sinemalar, kapatıldı. Ama artık çok geçti.
● İzinsiz evden çıkarsanız 210 euro cezası var.
● İtalyanlar pencerelerde şarkı söylüyorlar ama durum hiç toz pembe değil.
● Lütfen bu noktaya gelmeden önleminizi alın.
HASTA TİPİ DEĞİŞİYOR!
Tüm dünyanın kabusa haline gelen Coronavirüs, genelde yaşlı insanları hayattan kopardı. İtalya'da Coronavirüs nedeniyle hastanelere kabul edilen hastaların yaşının düştüğünü öne süren Dr. Luca Lorini, "Hastaların tipi değişiyor. Biraz daha gençler, 40'la 45 yaş arasındalar ve vakalar daha zorlu" dedi.
YOĞUN BAKIMDA YER YOK!
İtalya'da Coronvirüs vakalarının en çok görüldüğü Lombardiya Bölgesi'nde, hastanelerde doluluk oranı çok yüksek seviyelere ulaştı. Yoğun bakım ünitelerinde yer kalmadı. Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana, "Yoğun bakım ünitelerini kullanamayacağımız zamandayız" dedi.
HENÜZ ZİRVE YAPMADI
İtalya'yı tamamen etkisi altına almış durumda. Başbakan Conte, "Bilim insanları, virüsün henüz yayılma konusunda zirve yapmadığını söylüyor. Bu haftalar, en riskli haftalar ve maksimum dikkat gerektiriyor"dedi.
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