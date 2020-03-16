Hollanda Başbakanı Mark Rutte'den korkutan açıklama! "Ülkenin büyük bir kısmı Kovid-19'a yakalanacak"
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kısa sürede son bulmayacağına dikkat çekerek, "Hollanda halkının büyük bir kısmının önümüzdeki süreçte enfekte olacağı bir gerçek." dedi.
Dünya
16.03.2020 23:41
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Son Güncelleme: 16.03.2020 23:43
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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, halkın büyük bir kısmında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüleceğini söyledi.
Başbakan Rutte, ülkede Kovid-19 salgınına ilişkin canlı yayında ulusa seslendi.
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