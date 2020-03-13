Çin'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Çin'in ardından en büyük hasarı İtalya ve İran'a veren ölümcül virüs Avrupa'yı esir aldı. Tedbir almakça geciken ve ilk etapta yeterli önlemi alamayan Avrupa'da virüs hızla yayılırken binlerce ölüme sebep oldu.

AVRUPA KRİZİN MERKEZ ÜSSÜ HALİNE GELDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde 123 ülke ve bölgeden 132 bin Kovid-19 vakasının bildirildiğini belirterek, "5 bin kişinin hayatını kaybetmesi bir dönüm noktasıdır." diye konuştu. Ghebreyesus, Avrupa'nın artık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkez üssü haline geldiğini söyledi.

MERKEL'DEN KORKUTAN AÇIKLAMA

Almanya Başbakanı Merkel, geçtğimiz günlerde yaptığı açıklamada ülke nüfusunun yüzde 60 ila 70'ine virüsün bulaşacağını söyledi ve "Zaman kazanmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK SİSTEMİNE YAPILAN BASKI AZALTILSIN"

Almanya Başbakanı Merkel, sağlık sistemi üzerindeki baskının azaltılmasına odaklanılması gerektiğini de vurguladı.

SAĞLIK BAKANINDAN İTİRAF GİBİ SÖZLER

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölen kişi sayısı 7'ye, vaka sayısı ise 3 bin 174'ya yükseldi. Merkel'in açıklamalarının ardından Almanları korkutan bir açıklama da Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn'den geldi.

Alman Bild'de yer alan habere göre, Spahn hastane yöneticileriyle yaptığı toplantıda sağlık sisteminin yetersiz olduğunu itiraf eder nitelikte sözler kullandı. Spahn yöneticilere "Doktor sayısı yetmeyecek, emekli doktorları şimdiden işe alın" ifadeleriyle seslendi.