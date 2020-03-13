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DSÖ açıkladı: koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi

Çin’de ortaya çıkan kısa sürede Orta Doğu’ya, ’ya ve Afrika ülkelerine sıçrayan korona virüsü hızla yayılıyor. Koronavirüse ilişkin açıklama yapan (WHO) de Avrupa’nın artık koronavirüsü salgının merkezi haline geldiğini duyurdu.

  • Dünya
  • 13.03.2020 19:35
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  • Son Güncelleme: 13.03.2020 20:24
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Çin'de ortaya çıkan kısa sürede Orta Doğu'ya, 'ya ve Afrika ülkelerine sıçrayan korona virüsü hızla yayılıyor.

AVRUPA MERKEZ ÜSSÜ HALİNE GELDİ
(WHO) de Avrupa'nın koronavirüsü salgının merkezi haline geldiğini duyurdu. Basın toplantısında konuşan WHO Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus trajik bir kilometre taşı olduğunu ifade etti. Dr Tedros, Birleşmiş Milletler'in dayanışma planı başlattığını ifade etti.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınında bugüne kadar 3 bin 177 kişi hayatını kaybetti. Çin'den sonra en fazla can kaybının yaşandığı ülke ise İtalya oldu. Avrupa'da en fazla etkilenen İtalya'da bin 266 kişi korona virüsü sonucu hayatını kaybetti.

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