Bugünkü
Takvim

’da (Kovid-19) nedeniyle ilan edildi

hükümeti, yeni tip ün (Kovid-19) neden olabileceği olumsuz sonuçları önlemek amacıyla ülkede () ilan etti. Ayrıca, ülkede koronavirüs ile mücadele kapsamında nun polise yardımcı olması konusunda karar aldı.

  • Dünya
  • 11.03.2020 23:14
  •  - 
  • Son Güncelleme: 11.03.2020 23:15
ABONE OL
Koronavirüs o ülkede OHAL ilan ettirdi

hükümeti, yeni tip ün (Kovid-19) neden olabileceği olumsuz sonuçları önlemek amacıyla ülkede () ilan etti.

Başbakan Peter Pellegrini, yaptığı açıklamada, virüsün yayılmasını engellemek için OHAL ilan ettiklerini ve yarından itibaren geçerli olacağını söyledi.

OHAL'in hükümete, çeşitli ürünlerin tedarik edilmesinde belirli firmalara yaptırım uygulayabilme imkanı verdiğini belirten Pellegrini, "Olağanüstü hal ilan edilmesinin amacı, Slovakya'da (Kovid-19'un yol açabileceği) olağanüstü durumun sonuçlarını önlemek ve hafifletmek için gerekli önlemleri alma hususunda koşulların oluşturulmasıdır." ifadesini kullandı.

ORDU POLİSE YARDIM EDECEK
İçişleri Bakanı Denisa Sakova ve Savunma Bakanı Peter Gajdos'un talebi üzerine hükümet, ülkede koronavirüs ile mücadele kapsamında nun 500 asker ile polise yardımcı olması konusunda karar aldı.

Sınırda görev alacak askerler, ihtiyaç durumunda ülke genelinde görev yapabilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya Slovakya’da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle OHAL ilan edildi
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri