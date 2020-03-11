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İngiltere'de alarm! Sağlık Bakanı Yardımcısı Koronavirüse yakalanmadan önce Başbakan Johnson'la...

Çin'de ortaya çıkan ve her geçen gün yayılan yeni tip Koronavirüse yakalanan İngiltere Sağlık Bakanı Yardımcısı Dorries'in geçen hafta Başbakanlık konutunda düzenlenen Kadınlar Günü resepsiyonuna katıldığı ortaya çıktı. Dorries ayrıca yine aynı hafta İngiltere Parlamentosu'nda çok sayıda milletvekili ve yüzlerce kişiyle bir araya geldi.

11.03.2020 11:44 - Son Güncelleme: 11.03.2020 11:44
İngiltere'de alarm! Sağlık Bakanı Koronavirüse yakalanmadan önce Başbakan Johnson'la...

İngiliz Times gazetesi, koronavirüs testi pozitif çıkan Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries'in geçen hafta Başbakanlık konutunda Başbakan Boris Johnson'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla verdiği bir resepsiyona katıldığını yazdı.

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İngiltere'de alarm! Sağlık Bakanı Koronavirüse yakalanmadan önce Başbakan Johnson'la...

Times manşetinden duyurduğu haberde, Nadine Dorries'in yine geçen hafta İngiltere Parlamentosu'nda çok sayıda milletvekili dahil yüzlerce kişiyle buluştuğunu belirtti.

İngiltere'de alarm! Sağlık Bakanı Koronavirüse yakalanmadan önce Başbakan Johnson'la...

Times geçen hafta da İngiltere Parlamentosu'nun faaliyetlerinin beş ay askıya alınmasının gündemde olduğunu yazmıştı.

Gazeteye göre Dorries'in durumu, İngiltere'de Parlamento'nun kapatılıp kaptılmaması gerektiğine yönelik tartışmaları da muhtemelen alevlendirecek.

İngiltere'de alarm! Sağlık Bakanı Koronavirüse yakalanmadan önce Başbakan Johnson'la...

62 yaşındaki İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries, aynı zamanda iktidardaki Muahazakar Parti'nin milletvekillerinden ve 2005 yılından bu yana Avam Kamarası'nda görev yapıyor. Times'taki habere göre, koronavirüsle mücadeleye yönelik yasa tasarısının hazırlanmasında rol oynayan Dorries Cuma günü kendisini kötü hissetti.

İngiltere'de alarm! Sağlık Bakanı Koronavirüse yakalanmadan önce Başbakan Johnson'la...

Testin pozitif çıkmasının ardından kendisini karantinaya alan Dorries, birlikte yaşadığı 84 yaşındaki annesinin öksürmeye başladığını ve onun sağlık durumunun kendisini daha fazla endişelendirdiğini belirtiyor. Dorries'in annesine de koronavirüs testi yapılacak.

İngiltere'de alarm! Sağlık Bakanı Koronavirüse yakalanmadan önce Başbakan Johnson'la...
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