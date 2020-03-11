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İngiltere'de alarm! Sağlık Bakanı Yardımcısı Koronavirüse yakalanmadan önce Başbakan Johnson'la...

Çin'de ortaya çıkan ve her geçen gün yayılan yeni tip Koronavirüse yakalanan İngiltere Sağlık Bakanı Yardımcısı Dorries'in geçen hafta Başbakanlık konutunda düzenlenen Kadınlar Günü resepsiyonuna katıldığı ortaya çıktı. Dorries ayrıca yine aynı hafta İngiltere Parlamentosu'nda çok sayıda milletvekili ve yüzlerce kişiyle bir araya geldi.

11.03.2020 11:44 - Son Güncelleme: 11.03.2020 11:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





