İngiltere'de alarm! Sağlık Bakanı Yardımcısı Koronavirüse yakalanmadan önce Başbakan Johnson'la...
Çin'de ortaya çıkan ve her geçen gün yayılan yeni tip Koronavirüse yakalanan İngiltere Sağlık Bakanı Yardımcısı Dorries'in geçen hafta Başbakanlık konutunda düzenlenen Kadınlar Günü resepsiyonuna katıldığı ortaya çıktı. Dorries ayrıca yine aynı hafta İngiltere Parlamentosu'nda çok sayıda milletvekili ve yüzlerce kişiyle bir araya geldi.
11.03.2020 11:44
- Son Güncelleme: 11.03.2020 11:44
62 yaşındaki İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries, aynı zamanda iktidardaki Muahazakar Parti'nin milletvekillerinden ve 2005 yılından bu yana Avam Kamarası'nda görev yapıyor. Times'taki habere göre, koronavirüsle mücadeleye yönelik yasa tasarısının hazırlanmasında rol oynayan Dorries Cuma günü kendisini kötü hissetti.
DİĞER GALERİLER