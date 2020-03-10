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Son dakika: fiyatlarındaki sert düşüş 'ya büyük darbe indirdi! Piyasalar sert düşüşle açıldı

'ın kararı uluslararası piyasaları derinden etkiliyor. Son dakika haberine göre petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından Rus piyasaları haftaya yüzde 10’u aşan kayıplarla başladı. Öte yandan endeksi de yüzde 16'nın üzerinde kayıp gösterdi.

  • Dünya
  • 10.03.2020 11:54
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  • Son Güncelleme: 10.03.2020 12:44
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Rusya'ya petrol darbesi!

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir aşağı yönlü seyreden Moskova Borsası (MICEX), fiyatlarındaki sert düşüşle birlikte dünkü tatilin ardından yüzde 10 kayıpla 2450 puana geriledi. endeksi de yüzde 16'nın üzerinde azalarak 1060 puana kadar geriledi.

Rus rublesi dolar karşısında yüzde 6,4 değer kaybederek Mart 2016'dan bu yana ilk defa 72 seviyesine, avro karşısında da yüzde 9,7 düşerek Şubat 2016'dan bu yana ilk defa 85'e geriledi.

'nın ana ihracat kalemlerinden petrolün Brent türünden varil başına fiyatı 9 Mart'ta yüzde 30'dan fazla düşerek 31 dolara kadar düşmüştü. Bugün kayıplarının bir kısmını hafifleten petrol fiyatı yüzde 8,3 artarak 37,22 dolara çıktı.

Petrol fiyatlarındaki bu düşüş, Ocak 1991'de Birinci Körfez Savaşı'nın başlangıcından sonra en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

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