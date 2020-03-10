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    • Ekonomi
    • 10.03.2020 10:26
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    • 10.03.2020 10:35
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    , dolar fiyatlarını ateşledi! Ardı ardına açıklama geldi yatırım yapanlar dikkat! Çok daha sert hareketler geliyor!

    Merkez Bankalarının üst üste indirimleri, de yaşanan anlaşmazlık, corona virüsü tehlikesi dolara olan talebi arttırdı. Petrol, Rusya ve üretimi kısmakta anlaşamayınca, Körfez Savaşı'nın yaşandığı yıl olan 1991'den bu yana en sert günlük düşüşünü yaşadı. Böylece petrolde Ocak 2016'dan bu yana en düşük seviye görüldü. Peki dolar yükselmeye devam edecek mi? Dün 37,41 dolara kadar çıkan ün varil fiyatı günü 33,32 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 36,82 dolardan işlem gördü. Brent petrolde teknik olarak 37,51 ile 38,04 dolar aralığının direnç, 36,99 ile 36,47 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

    Petrol, dolar fiyatlarını ateşledi! Çok daha sert hareketler geliyor

    Yatırım yapanlara uyarı gibi bir haber veriyoruz. Bu bağlamda petrol fiyatlarının düşmesi dolar fiyatlarını ateşleyebilir. Brent petrolde teknik olarak 37,51 ile 38,04 dolar aralığının direnç, 36,99 ile 36,47 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor. Dolar fiyatlarının kalıcılık sağlayamama sebeplerinin başında şu 3 maddeyi yazabiliriz. Her iki petrol türünün varil fiyatı dün 12 Şubat 2016'dan beri en düşük seviyesine gerilerken, günlük kayıpları Ocak 1991'deki Körfez Savaşı'ndan bu yana en büyük yüzdelik düşüş olarak kayıtlara geçmişti. Uzmanlar, koronavirüsten etkilenen büyük ekonomilerin atacağı adımların önemine dikkati çekerek, ekonomik teşviklerin dünya genelinde petrol talebini artıracağını belirtiyor.

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    Haberler Ekonomi Petrol, dolar fiyatlarını ateşledi! Ardı ardına açıklama geldi yatırım yapanlar dikkat! Çok daha sert hareketler geliyor!
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