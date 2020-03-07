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durdurulamıyor! 'de vaka sayısı 25'e yükseldi

'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılan durdurulamıyor. Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs (Kovid-19) vakasının 25'e yükseldiğini duyurdu.

  • Dünya
  • 08.03.2020 02:03
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  • Son Güncelleme: 08.03.2020 02:03
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Koronavirüs durdurulamıyor! İsrail'i sardı...

'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılan durdurulamıyor.

'de Yediot Ahronot gazetesinin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamayı aktardığı habere göre, 4 İsraillide yeni tip koronavirüs tespit edildi.

Salgına yakalananlardan ikisinin İspanya'dan, birinin İtalya'dan geldiğini dördüncü kişinin ise İsrail'i ziyaret eden Yunan turist kafilesiyle ilişkili olan biri olduğu kaydedildi.

Virüse yakalanan hastaların tedavi altına alındığı kaydedildi.

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