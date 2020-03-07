Koronavirüs nasıl bulaşır? Koronavirüsten korunma yolları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çin'den sonra başlıca İtalya ve İran'da binlerce kişinin ölümüne sebep olan Koronavirüsten korunmak için yapılması gereken birçok yol bulunuyor. Kişisel hijyenin ve temastan kaçınmanın büyük faydası bulunuyor. Uzmanlar arada mesafe bulunmasını öneriyor. Koronavirüsün en fazla yayılma yolu, nefes, öksürme veya hapşırma sonrası havada asılı kalan virüsler nedeniyle olmaktadır. Ayrıca, yurt dışından gelenlerin kendilerini 14 gün izole etmesi gerekiyor. Peki, Koronavirüsten korunma yolları nelerdir?