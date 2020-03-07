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Yurt dışından gelenler dikkat! ten korunma yolları! ?

Dünyayı alarma geçiren yüzlerce ülkede görülmeye devam ediyor. Her geçen gün etkisi artan Koronavirüs, Çin’den sonra İtalya ve İran’da ölüme sebebiyet veriyor. büyük önem taşıyor. Sağlık kuruluşları Koronavirüsün yayılmaması için vatandaşlara sık sık uyarılarda bulunuyor. Peki, ? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, yurt dışından gelenlerin kendilerini 14 gün izole etmesi gerektiğini belirtti. İşte, yolları…

  • Yaşam
  • 07.03.2020 14:34
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  • Son Güncelleme: 07.03.2020 14:48
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Koronavirüsten korunma yolları nelerdir?

Koronavirüs nasıl bulaşır? Koronavirüsten korunma yolları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çin'den sonra başlıca İtalya ve İran'da binlerce kişinin ölümüne sebep olan Koronavirüsten korunmak için yapılması gereken birçok yol bulunuyor. Kişisel hijyenin ve temastan kaçınmanın büyük faydası bulunuyor. Uzmanlar arada mesafe bulunmasını öneriyor. Koronavirüsün en fazla yayılma yolu, nefes, öksürme veya hapşırma sonrası havada asılı kalan virüsler nedeniyle olmaktadır. Ayrıca, yurt dışından gelenlerin kendilerini 14 gün izole etmesi gerekiyor. Peki, Koronavirüsten korunma yolları nelerdir?

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