Koronavirüs belirtileri ve korunma yolları yoğun olarak araştırılıyor. Koronavirüse karşı kendimizi ve çevremizdeki insanları en etkili şekilde korumak için; el hijyeni, solunum hijyeni, uygun mesafeyi korumak en önemli unsurlar arasında bulunuyor. Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüsten korunmak için neler yapılabileceği konusunda detayları kısaca derledik.

CORONA VİRÜS NASIL BULAŞIR?

Hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların;

*Ortamdaki diğer bireyler tarafından solunmasıyla ,

*Damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin , ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaştığı tahmin edilmektedir.