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Koronavirüsten korunmak için neler yapılır? , nasıl bulaşır? İşte coronavirüs belirtileri

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve İran, İtalya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde görülen koronavirüsü tehlikesi devam ediyor. Henüz ülkemizde görülmeyen koronavirüsüyle ilgili detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ancak koronavirüse karşı alınması gereken bireysel tedbirleri öğrenmenizde fayda var. Peki, coronavirüs belirtileri nelerdir? , nasıl bulaşır? Koronavirüsten korunmak için neler yapılır? İşte merak edilenler

  • Güncel
  • 07.03.2020 22:15
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  • Son Güncelleme: 07.03.2020 22:16
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Koronavirüsten korunmak için neler yapılır?

Koronavirüs belirtileri ve korunma yolları yoğun olarak araştırılıyor. Koronavirüse karşı kendimizi ve çevremizdeki insanları en etkili şekilde korumak için; el hijyeni, solunum hijyeni, uygun mesafeyi korumak en önemli unsurlar arasında bulunuyor. Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüsten korunmak için neler yapılabileceği konusunda detayları kısaca derledik.

CORONA VİRÜS NASIL BULAŞIR?

Hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların;

*Ortamdaki diğer bireyler tarafından solunmasıyla ,

*Damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin , ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaştığı tahmin edilmektedir.

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