Bugünkü
Takvim

2 Suriyeli'yi öldürdü, binlerce ye işkence etti!

Dünyaya demokrasi dersi veren Avrupa Birliği’nin üyesi , binlerce ye işkence etti. 2 Suriyeli’yi öldüren Yunanlar, yüzlerce kişiyi de yaraladı.

ABONE OL
Yunan zulmü

Türkiye'nin geçişlere müdahale etmeme kararının ardından, sınıra ve sahillere akını sürüyor. 'de, Meriç Nehrinden karşıya geçen bir grup mülteci ise Yunan polisi ve askerlerine yakalanınca, soyulup, dövülerek, çıplak halde geri gönderildi. Mültecilerden Muhammed Elhadar, ailesiyle birlikte önceki gece Meriç'ten geçtiklerini anlatarak, "Ancak Yunan polisi bizi yakaladı. Sah erken saatlerde de Meriç Nehri kıyısına getirip üzerimizdeki para, telefon ve değerli eşyalarımızı aldılar. Türk askeri ise bize sahip çıkıp, battaniye, yemek verdi" dedi.

Ali Haskani de, "Yunan polisi bize işkence yaptı" ifadesini kullandı.



BİZ İNSAN DEĞİL MİYİZ
'nın ilçesinde 'ne açıldıklarında Yunan unsurlarınca botları batırılmak istenirken sopayla darbedilen baba ve kızı, yaşadıkları korku dolu dakikaları unutamıyor.

Suriyeli Hasan ile 9 yaşındaki kızı Sedil Alahmad'ın Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavileri tamamlandı.



'a geçen Suriyeli 11 çocuk, polisin saldırısı sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı.



SOYUP ATTILAR
Suriyeli mülteci, "Bizi öldürmek istediklerini ama şimdilik yapamadıklarını söylediler. Bizim suçumuz yok" dedi.



AB TIRAŞI
Yunanistan'a geçmeden önce imaj değiştiren Suriyeliler, "Yeni bir hayata başlıyoruz" ifadesini kullandı.



İYİ 'PİRİ!'
AB'de aleyhinde çalışmalara önderlik eden ve Türk düşmanlığı ile bilinen Avrupa Parlamentosu'nun eski Türkiye raportörü Kati Piri, bu sefer şaşırttı. Piri, sosyal medyada hesabına, "Türkiye'ye vizelerin kaldırılması sözü tutulmadı, 6 milyar euroluk destek sözü verdik. Ancak bunlar lafta kaldı. Türkiye'ye kızamazsınız" diye yazdı.

NOTLAR

Midilli'de Suriyeli göçmenlere yardım eden 2 Hollandalı bıçaklandı.

Yunanistan, AB'nin mülteciler konusunda ağır davrandığını iddia etti.

'da milletvekilleri, Türkiye'nin yalnız bırakıldığını açıkladı.

İngiltere'den, "Türkiye çok ağır bir yükün altındaydı" açıklaması yapıldı.

Avrupa Birliği, göçmenlerle ilgili yeni kararlar alacağını açıkladı.










kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya Yunanistan 2 Suriyeli'yi öldürdü, binlerce mülteciye işkence etti!
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri