Türkiye'nin geçişlere müdahale etmeme kararının ardından, sınıra ve sahillere mülteci akını sürüyor. Edirne'de, Meriç Nehrinden karşıya geçen bir grup mülteci ise Yunan polisi ve askerlerine yakalanınca, soyulup, dövülerek, çıplak halde geri gönderildi. Mültecilerden Muhammed Elhadar, ailesiyle birlikte önceki gece Meriç'ten geçtiklerini anlatarak, "Ancak Yunan polisi bizi yakaladı. Sabah erken saatlerde de Meriç Nehri kıyısına getirip üzerimizdeki para, telefon ve değerli eşyalarımızı aldılar. Türk askeri ise bize sahip çıkıp, battaniye, yemek verdi" dedi.

Ali Haskani de, "Yunan polisi bize işkence yaptı" ifadesini kullandı.







BİZ İNSAN DEĞİL MİYİZ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ege Denizi'ne açıldıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca botları batırılmak istenirken sopayla darbedilen baba ve kızı, yaşadıkları korku dolu dakikaları unutamıyor.



Suriyeli Hasan ile 9 yaşındaki kızı Sedil Alahmad'ın Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavileri tamamlandı.







Yunanistan'a geçen Suriyeli 11 çocuk, polisin saldırısı sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı.







SOYUP ATTILAR

Suriyeli mülteci, "Bizi öldürmek istediklerini ama şimdilik yapamadıklarını söylediler. Bizim suçumuz yok" dedi.







AB TIRAŞI

Yunanistan'a geçmeden önce imaj değiştiren Suriyeliler, "Yeni bir hayata başlıyoruz" ifadesini kullandı.







İYİ 'PİRİ!'

AB'de Türkiye aleyhinde çalışmalara önderlik eden ve Türk düşmanlığı ile bilinen Avrupa Parlamentosu'nun eski Türkiye raportörü Kati Piri, bu sefer şaşırttı. Piri, sosyal medyada hesabına, "Türkiye'ye vizelerin kaldırılması sözü tutulmadı, 6 milyar euroluk destek sözü verdik. Ancak bunlar lafta kaldı. Türkiye'ye kızamazsınız" diye yazdı.



NOTLAR



Midilli'de Suriyeli göçmenlere yardım eden 2 Hollandalı bıçaklandı.



Yunanistan, AB'nin mülteciler konusunda ağır davrandığını iddia etti.

İtalya'da milletvekilleri, Türkiye'nin yalnız bırakıldığını açıkladı.



İngiltere'den, "Türkiye çok ağır bir yükün altındaydı" açıklaması yapıldı.



Avrupa Birliği, göçmenlerle ilgili yeni kararlar alacağını açıkladı.



















