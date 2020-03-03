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78 yıl önce Suriye'ye sığındığını çabuk unuttu!

Eli kanlı Esad rejiminin bombalarından kaçarak 'ye sığınan ler, Türkiye'nin kapıları açmasının ardından 'a akın etmiş fakat Yunanistan mültecileri şiddet göstererek karşılamıştı. sırasında Alman Nazilerin Yunanistan’ı işgali sürecinde Yunanlılar da Suriye’deki mülteci kamplarına sığınmıştı. 1942 tarihli ‘Burası Kudüs’ adlı gazetenin birinci sayfasında Halep’teki Yunan mülteciler için oluşturulan bir nda Suriyelilerin Yunan mültecilere kıyafet ve giyecek yardımı yaptığı anlatılıyor.

  • Dünya
  • 03.03.2020 09:54
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 09:59
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Yunanistan 78 yıl önce Suriye'ye sığındığını çabuk unuttu!

sırasında 1942'de Almanya'daki Naziler ve İtalyanlar ittifak halinde 'a yönelinde hem iç kesimlerden hem de adalardan yüzbinlerce Yunan kaçarak Suriye, Filistin ve Mısır gibi ülkelere sığınmıştı. Hürriyet'in haberine göre Yunan ler için Halep'teki Neyrap'ta bir oluşturulmuş, gelen Yunanlar burada misafir edilerek her türlü ihtiyaçları karşılanmıştı. Bu süreçte de kıtlık ve yokluk çeken Yunanistan'a tırlar dolu insani yardım malzemesi göndermişti.

'HİÇ UNUTAMAM'
Bu dönemde Mısır bölgesinde 500 Yunan mülteciyi taşıyan İngiliz gemisi SS Empire Patrol'da yangın çıktı ve aralarında 14 çocuğun da olduğu 33 kişi hayatını kaybetti. Çoğunlukla Sakız Adası'ndan, Girit'ten, Midilli'den ve Yunanistan'ın diğer birçok bölgesinden kaçan mülteciler savaştan sonra geri döndüler. O dönemi hatırlayanlardan Marianthi Andreai verdiği bir röportajda yaşadıklarını 'Almanlar buradaydı. Ben üç yaşındaydım. Kaçak olarak Türkiye'ye geçtik ve oradan Halep'teki El Nayrab kampına giden trene bindik' diye anlattı.



Andreai devamında şunları anlatıyor: 'Yaşlı kadınlar sarmıştı etrafımı. Sonra Türk sınırındayken askerlerin 'Gel buraya' 'Gel buraya' diye bağırdığını hatırlıyorum. Koşarak kaçtık. Bonra ben yere düştüm. Sonunda bizi bıraktı. Ama bunu hiç unutamam"

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