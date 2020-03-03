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'ın mültecilere orantısız müdahalesi Avrupa basınında: sınırında insanlık ölüyor!

İdlib’deki hain saldırının ardından Avrupa sınırlarını açmıştı. Avrupa2ya gitmek isteyen mültecilere Yunan askerlerinin sert müdahalesi ise tepki çekti. ’ın skandal hareketi Avrupa basınında büyük yer alırken, “ sınırında insanlık batıyor” yorumu yapıldı.

  • Güncel
  • 03.03.2020 10:04
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 10:10
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İngiliz Financial Times gazetesi, AB'nin sığınmacılar konusunda acil toplantıya hazırlanmasını başlıkta verdiği haberinde, Avrupalı diplomatların, Birliğin Suriye konusunda etki gücünün bulunmadığına dikkat çektiklerini vurguladı.

Adı verilmeyen bir AB yetkilisine dayandırılan haberde, AB'nin yapılacak toplantıda hem Suriye hem de sığınmacı krizi konusunda, üye ülkelerin "bireysel sapmalarını önleyecek" ortak bir tutum belirlemeyi amaçladığı kaydedildi. Haberde, AB'nin Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'ye insani yardımı artırmayı da gündemine alacağı aktarıldı.

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