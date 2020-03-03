Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AP Başkanı David Sassoli ve AB Dönem Başkanı Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Yunanistan'ın Türkiye sınırında yaşanan mülteci yoğunluğu sonrasında Yunanistan'a geldi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Yunanistan'ın mültecilere uyguladığı insanlık dışı tavra destek çıktı.

ŞİDDETE MADDİ MANEVİ DESTEK!

Yunanistan'ın Türkiye sınırını ziyaret eden von der Leyen Yunanistan'a 350 milyon eurosu hemen olmak üzere toplam 700 milyon euro para başta olmak üzere 100 sınır koruma görevlisi, 7 gemi, 2 helikopter, 1 uçak ve 3 özel araç verileceğini duyurdu.

von der Leyen şöyle konuştu:

"Gelecek günlerde ve haftalarda gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Bu sadece Yunanistan'ın kontrol altında tutması beklenebilecek bir meselesi değildir. Bu tüm Avrupa'nın sorumluluğudur. Avrupa'nın birliğini ve dayanışmasını test edenler hayal kırıklığına uğrayacaklar. Bu hattı tutacağız ve başaracağız. Türkiye bir düşman değil ve insanlar da bir amaca ulaşmanın aracı değiller. Gelecek günlerde bu iki şeyi de hep aklımızda tutacağız."

AK PARTİ'DEN TEPKİ GELDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AB üyesi ülkelerin, Yunanistan'ı, sergilediği şiddetten dolayı kınamadıklarını, itidal bile tavsiye etmediklerini belirterek, "Yunan şiddetine destek veriyorlar. Bunlar artık siyasi bencillik örgütü haline geldi." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın sınırlarını koruduğu için Yunanistan ile dayanışma içindeyiz." diyen kim varsa, Yunan polisinin ve askerinin göçmenlere ateş açıp öldürmesinden sorumlu olduğunu, böylesine insanlık karşıtı bir bencilliğin görülmediğini bildirdi.

AB yetkililerinin en sevdiği kelimenin "itidal" olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"AB, tüm insani hassasiyetlerden boşanmış bir birliğe dönüştü. Ne siyasi değerler konusunda ne insani değerler konusunda sınavı geçemiyor. Artık tipik bir mahalle dayanışması bu. Çok yazık. Haklı haksız her yerde bunu kullanırlar. Yunanistan'ı sergilediği şiddetten dolayı kınamıyorlar. İşi geçiştirmek için bile olsa itidal bile tavsiye etmiyorlar. Yunan şiddetine destek veriyorlar. Bunlar artık siyasi bencillik örgütü haline geldi.

Göçmenleri Avrupa'ya sokmamak için vahşi Yunan şiddetine destek verenler, Avrupa'nın siyasi değerlerini de Avrupa'dan sürgün ediyorlar. Yunanistan'ın şiddetine verdiğiniz manevi ve parasal destek size yaramayacak. Avrupa'nın kabusu aşırı sağcıları daha da güçlendireceksiniz."