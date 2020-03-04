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'da ilk (Kovid-19) vakası tespit edildi

'da ilk yeni tip (Kovid-19) vakası tespit edildi. Virüs tespit edilen 2 kişinin, Macaristan'da eğitim gören vatandaşları olduğunu kaydeden Macaristan Başbakanı Orban, söz konusu kişilerin hastanede tedavi gördükleri bilgisini paylaştı.

  • Dünya
  • 04.03.2020 21:18
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  • Son Güncelleme: 04.03.2020 21:19
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Durdurulamıyor! Bir ülkede daha görüldü

'da ilk yeni tip (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Facebook'tan yaptığı açıklamada, ülkede 2 kişide yapılan testlerin pozitif çıktığını bildirdi.

Virüs tespit edilen 2 kişinin, Macaristan'da eğitim gören vatandaşları olduğunu kaydeden Orban, söz konusu kişilerin hastanede tedavi gördükleri bilgisini paylaştı.

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