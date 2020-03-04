Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 04.03.2020 10:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.03.2020 10:27
    ABONE OL

    Son dakika: Koronavirüs salgını sonrası tıbbi maskede fahiş fiyat artışına ceza

    Son dakika haberi... Bakanlığı tarafından maske fiyatlarındaki usulsüz artış yaptıkları gerekçesiyle 9 firmaya toplam 943 bin lira para cezası kesildi.

    Tıbbi maskede fahiş fiyat artışına ceza

    Bakanı Ruhsar , "Denetlediğimiz 13 firmadan 9'unda haksız fiyat artışı olduğunu tespit ettik. Firmalar 104 bin 943'er lira para cezasına çarptırıldı" dedi.

    Coronavirüs nedeniyle maske fiyatlarında artış yaşandığına dikkat çeken Bakan Pekcan "Paket turlar coronavirüsüne bağlı mücbir sebep dolayısıyla iptal edilebilir" dedi.

    Pekcan, "Türkiye'deki maske üretimi bizim yerel ihtiyaçlarımızı karşılayacak durumda. Amacımız üreticimiz ve ihracatçımıza engel olmak değil. Öncelikle iç piyasada hizmet verelim" dedi.

    Bakan Pekcan, "Ocakta maske satışlarında yüzde 45, şubatta yüzde 70 artış var. Türkiye'deki maske üretimi, ihtiyacımızı fazlasıyla karşılayacak durumda." açıklamasını yaptı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Son dakika: Koronavirüs salgını sonrası tıbbi maskede fahiş fiyat artışına ceza
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri