Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Denetlediğimiz 13 firmadan 9'unda haksız fiyat artışı olduğunu tespit ettik. Firmalar 104 bin 943'er lira para cezasına çarptırıldı" dedi.

Coronavirüs nedeniyle maske fiyatlarında artış yaşandığına dikkat çeken Bakan Pekcan "Paket turlar coronavirüsüne bağlı mücbir sebep dolayısıyla iptal edilebilir" dedi.





Pekcan, "Türkiye'deki maske üretimi bizim yerel ihtiyaçlarımızı karşılayacak durumda. Amacımız üreticimiz ve ihracatçımıza engel olmak değil. Öncelikle iç piyasada hizmet verelim" dedi.



Bakan Pekcan, "Ocakta maske satışlarında yüzde 45, şubatta yüzde 70 artış var. Türkiye'deki maske üretimi, ihtiyacımızı fazlasıyla karşılayacak durumda." açıklamasını yaptı.