Koronavirüs biyolojik silah mı, insan eliyle mi yapıldı? İşte coronavirüs hakkında doğrular ve yanlışlar
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya önlenemez bir hızla yayılan koronavirüs son olarak İran'ın tüm kentlerini ele geçirdi. COVID-19 şuana kadar 65'i aşkın ülkede görüldü ve binlerce kişi öldü. Hastalığa yakalananlar binler de cabası. Coronavirüs tehlikesi her geçen gün artarkan hakkında bazı şeyleri doğru bilmek gerekiyor. Bu yüzden son dönemin en çok merak edilen soruları arasında 'Maske koronavirüsten korur mu?', 'Türkiye'de koronavirüs var mı?', 'Coronavirüs biyolojik silah mı?' yer alıyor. İşte koronavirüs hakkında yanlışlar ve doğrular.
Dünyaya hızla yayılan corona virüs salgınında vakalar arttıkça konuya ilişkin komplo teorileri, sahte haberler ve asılsız iddialar da internet ve sosyal medya aracılığıyla artmaya başlıyor. Etrafta dolaşan o kadar çok yanlış bilgi var ki, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu duruma "infodemik"ismini verdi. DSÖ, bu soruna bir nebze engel olabilmek için için önceki günlerde ünlü sosyal paylaşım sitesi TikTok'a katıldı.
Corona virüsle ilgili mitler, hem internetin derinliklerinde hem de herkesin kolay ulaşabildiği sosyal medya ve forum sitelerinde de yer alıyor. Sosyal medya platformları artık güvenilir bilgileri yükseltmek ve insanları karıştırabilecek içeriği kaldırmak için adımlar atarken, yokuş yukarı bir savaşa giriyorlar. Diğer taraftan, bazı ülkelerde sansür ve hükümete olan güvensizlik, yanlış bilginin yayılması için uygun bir ortam yaratıyor.