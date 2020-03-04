Koronavirüs biyolojik silah mı, insan eliyle mi yapıldı? İşte coronavirüs hakkında doğrular ve yanlışlar

Corona virüsle ilgili mitler, hem internetin derinliklerinde hem de herkesin kolay ulaşabildiği sosyal medya ve forum sitelerinde de yer alıyor. Sosyal medya platformları artık güvenilir bilgileri yükseltmek ve insanları karıştırabilecek içeriği kaldırmak için adımlar atarken, yokuş yukarı bir savaşa giriyorlar. Diğer taraftan, bazı ülkelerde sansür ve hükümete olan güvensizlik, yanlış bilginin yayılması için uygun bir ortam yaratıyor.