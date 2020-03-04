Koronavirüs tehlikesi spor müsabakalarını etkilemeye devam ediyor. İsrail Sağlık Bakanlığı'nın ülkede 5 bin kişiden fazla kişinin aynı yerde olmasının sakıncalı olduğunu duyurmasının ardından THY Euroleague'in 27. haftasında bu akşam oynanacak Maccabi FOX - Anadolu Efes karşılaşmasına seyirci alınmamasına karar verildi.
Maçın bütün biletlerinin tükenmesine rağmen, basketbolseverler mücadeleyi tribünden takip edemeyecek.
Maçın bütün biletlerinin tükenmesine rağmen, basketbolseverler mücadeleyi tribünden takip edemeyecek.
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