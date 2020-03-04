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    • 04.03.2020 20:41
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    • 04.03.2020 20:41
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    Koronavirüs basketbolu da vurdu: Maccabi - maçı seyircisiz oynanacak

    Son dakika haberi! 'in bu akşam TSİ 22.15'te deplasmanda temsilcisi Maccabi ile oynayacağı mücadele koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

    Koronavirüs basketbolu da vurdu!
    Koronavirüs tehlikesi spor müsabakalarını etkilemeye devam ediyor. 'nın ülkede 5 bin kişiden fazla kişinin aynı yerde olmasının sakıncalı olduğunu duyurmasının ardından Euroleague'in 27. haftasında bu akşam oynanacak Maccabi - karşılaşmasına seyirci alınmamasına karar verildi.

    Maçın bütün biletlerinin tükenmesine rağmen, basketbolseverler mücadeleyi tribünden takip edemeyecek.

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