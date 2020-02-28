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'dan şehitleri için 'ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Sözcüsü Aisha Farooqui, Suriye’de Esad rejimi güçlerinin alçak saldırısında 33 Türk askerinin şehit edilmesi üzerine taziye mesajı yayınladı.

  • Dünya
  • 28.02.2020 23:06
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 23:06
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Pakistan'dan İdlib şehitleri için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de şehit edilen 33 Türk askeri için taziye mesajı yayınladı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Aisha Farooqui, Suriye'de rejim güçlerinin saldırısında 33 Türk askerinin şehit edilmesi üzerine taziye mesajı yayınladı.

Farooqui, "Dün yaşanan saldırıda yaşamlarını kaybeden Türk askerlerinin yakınlarına ve Türk yönetimine en içten duygularımızla başsağlığı diliyoruz. Dualarımız ve düşüncelerimiz yaslı aileler ve kardeş Türk insanıyla beraber" ifadelerine yer verdi.

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