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Pakistan'dan büyük jest! Yeni açılan ye Başkan Erdoğan'ın ismini verdiler

, Pencap kentinde yeni açılan ye ismini verdi. Başbakan Khan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ’ye Pakistan’ın sağlık hizmetlerine bulunduğu katkıdan dolayı teşekkürlerini iletti.

  • Dünya
  • 21.02.2020 23:58
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  • Son Güncelleme: 22.02.2020 00:14
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Pakistan'dan büyük jest! Başkan Erdoğan'ın ismini...

, Muzaffargarh bölgesindeki Pencap kentinde açılışını yaptığı ye Başkan 'ın adını verdi.

Khan, 100 yataklı olan hastanenin yatak kapasitesini 400'e çıkarırken, 100 yatağın halkın her kesimine ücretsiz hizmet vereceği, kalan yatakların ücretlendirileceğini açıkladı. Khan, tören sırasında hastanenin Başkanı Khawaja Umar Farooq ve Kurucu Başkanı Mian Muhammad Ahsan ile de bir araya geldi.

Pencap Belediye Başkanı Sardar Usman Buzdar'da törene katılarak, yaptığı açıklamada hastanede, evsiz ve yoksullara barınak ve gıda desteğinde bulunulacağını bildirdi.

Başbakan Khan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 'ye Pakistan'ın sağlık hizmetlerine bulunduğu katkıdan dolayı teşekkürlerini iletti.

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